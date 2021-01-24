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19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» объявил о переходе Озила

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила о подписании контракта с полузащитником Месутом Озилом.

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Источник: Reuters

В «твиттере» турецкого клуба выложили видео, в котором Озил представлен как игрок «Фенербахче». Контракт с Озилом подписан на три с половиной года.

16 января «Арсенал» и Месут Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Срок действия контракта истекал 30 июня 2021 года. Озил выступал за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не выходил на поле. 32-летний немец не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели он тренировался отдельно от основного состава.

«Фенербахче» ранее попросил финансовой помощи у болельщиков для подписания контракта с Озилом. Ожидается, что к 2024 году Озил заработает в турецком клубе более € 15 млн.

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