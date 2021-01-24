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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» в гостях разгромила «Шальке» со счётом 4:0

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Шальке-04» в гостях. Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:4.

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Источник: AP 2020

Соперничали команды, занимающие первое и последнее места в турнирной таблице Бундеслиги, поэтому результат получился вполне ожидаемым. В первом тайме, несмотря на существенный игровой перевес, «Бавария» забила лишь однажды. На 33-й минуте отличился Томас Мюллер.

Вторая половина встречи началась с гола Роберта Левандовского на 54-й минуте. А уже под занавес встречи «Бавария» закрепила успех забитыми мячами Томаса Мюллера на 88-й минуте и Давида Алабы на 90-й минуте. «Шальке» по ходу матча также имел несколько неплохих голевых эпизодов, но тягаться с «Баварией» в этом компоненте сейчас «горнякам» не по зубам. Итог — уверенный выездной разгром в исполнении мюнхенского коллектива и продолжение капитуляции «Шальке».

Шальке-04
0:4
Первый тайм: 0:1
Бавария
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