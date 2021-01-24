Бразильские футболисты погибли в авиакатастрофе. Подробности
Трагедия произошла в Бразилии — скончались футболисты клуба «Пальмас». Они погибли в авиакатастрофе.
Трагедия произошла в Бразилии — скончались футболисты клуба «Пальмас». Они погибли в авиакатастрофе.
По данным местных СМИ, самолет потерпел крушение сегодня в 8.15 по местному времени. Это произошло недалеко от
Погиб пилот, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра (32 года) и четыре игрока клуба: Лукас Прашедес (защитник, 23 года), Гильерме Ноэ (защитник, 28 лет), Рануле (вратарь, 27 лет) и Маркус Молинари (полузащитник, 23 года). Самолет разбился в Лузминагесе, расположенном в муниципалитете Порту Насьонал штата Токантис.
Все они отправлялись на матч 1/8 финала Кубка Верде с командой «Вила Нова», который должен был пройти в понедельник. Остальная команда уже вылетела на игру. Четыре футболиста отправились на матч позже, так как сдавали второй тест на коронавирус. Первый тест дал положительный результат. Их также ждал президент.
«Мы глубоко опечалены новостью о гибели футболистов и президента “Пальмаса”. К сожалению, мы знаем, на что похожа эта непреодолимая боль от невосполнимых потерь. Мы бы хотели, чтобы никто никогда не почувствовал подобное. Мы выражаем полную поддержку членам семьи, друзьям, товарищам по команде и болельщикам. Вы не останетесь одни», — говорится в сообщении «Шапекоэнсе».
Также клуб выложил
Кроме того, соболезнования выразили и клубы бразильской серии А. «Вила Нова» же согласилась перенести матч с «Пальмасом» на неопределенный срок. Клуб почтит память жертв трагедии перед своим следующим матчем.