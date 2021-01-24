Бразильские футболисты погибли в авиакатастрофе. Подробности

По данным местных СМИ, самолет потерпел крушение сегодня в 8.15 по местному времени. Это произошло недалеко от взлетно-посадочной полосы сразу после взлета. Самолет загорелся после того, как коснулся земли и был полностью разрушен.

Погиб пилот, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра (32 года) и четыре игрока клуба: Лукас Прашедес (защитник, 23 года), Гильерме Ноэ (защитник, 28 лет), Рануле (вратарь, 27 лет) и Маркус Молинари (полузащитник, 23 года). Самолет разбился в Лузминагесе, расположенном в муниципалитете Порту Насьонал штата Токантис.

Все они отправлялись на матч 1/8 финала Кубка Верде с командой «Вила Нова», который должен был пройти в понедельник. Остальная команда уже вылетела на игру. Четыре футболиста отправились на матч позже, так как сдавали второй тест на коронавирус. Первый тест дал положительный результат. Их также ждал президент.

Соболезнования в связи с трагедией выразил клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в 2016 году.

«Мы глубоко опечалены новостью о гибели футболистов и президента “Пальмаса”. К сожалению, мы знаем, на что похожа эта непреодолимая боль от невосполнимых потерь. Мы бы хотели, чтобы никто никогда не почувствовал подобное. Мы выражаем полную поддержку членам семьи, друзьям, товарищам по команде и болельщикам. Вы не останетесь одни», — говорится в сообщении «Шапекоэнсе».

Также клуб выложил черно-белый логотип «Пальмаса» с подписью «Вперед, «Пальмас».