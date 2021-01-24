«МЮ» вырвал победу у «Ливерпуля» в Кубке Англии

Действующие чемпионы страны открыли счет на 18-й минуте — отличился Мохамед Салах. Через 8 минут 19-летний Мэйсон Гринвуд сравнял счет с передачи Маркуса Рэшфорда. В начале второго тайма забил уже сам Рэшфорд с передачи Гринвуда. Через 10 минут Салах оформил дубль.