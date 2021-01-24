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22:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» вырвал победу у «Ливерпуля» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии.

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Действующие чемпионы страны открыли счет на 18-й минуте — отличился Мохамед Салах. Через 8 минут 19-летний Мэйсон Гринвуд сравнял счет с передачи Маркуса Рэшфорда. В начале второго тайма забил уже сам Рэшфорд с передачи Гринвуда. Через 10 минут Салах оформил дубль.

В середине второго тайма в составе «МЮ» появился Бруну Фернандеш, который и стал автором победного мяча на 78-й минуте.

Соперником «МЮ» по 1/8 финала станет «Вест Хэм». Игры данной стадии пройдут 9—11 февраля, «Манчестер Юнайтед» будет хозяином встречи.

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