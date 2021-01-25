Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
24.01
Сент-Этьен
Лион
05
Футбол. Зарубежный
24.01
Атлетико
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
24.01
Парма
Сампдория
02
Футбол. Зарубежный
24.01
Лацио
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
24.01
Сельта
Эйбар
11
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
17Загитова и Медведева в одном кадре
09:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выставил ценник на футболиста сборной Казахстана

«Кайрат» готов расстаться с казахстанским футболистом Еркебуланом Тунгышбаевым, но только за определенную сумму, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Наверх

Отмечается, что желающему подписать Тунгышбаева придется заплатить алматинскому клубу 100 тысяч долларов. При том, что покупали его два года назад в пять раз дороже.

26-летний Тунгышбаев является воспитанником «Ордабасы». В 2014 году победил в номинации «Открытие года в КПЛ», в 2016-м признавался лучшим молодым игроком чемпионата.

Играл за юношескую и молодежную сборные Казахстана, с 2018-го начал привлекаться в главную команду страны. Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 500 тысяч евро.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Аякс» хочет за Промеса 12 миллионов, Кокорин ждет контракта
Да, Конор поржавел. Но хуже другое — его стиль застрял в 2016-м
Польховский: Успехи российских биатлонистов не случайность
Хабиб заявил о намерении начать карьеру футболиста
Второй допинг-тест Ковалева показал положительный результат
«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь