«Кайрат» выставил ценник на футболиста сборной Казахстана
«Кайрат» готов расстаться с казахстанским футболистом Еркебуланом Тунгышбаевым, но только за определенную сумму, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«Кайрат» готов расстаться с казахстанским футболистом Еркебуланом Тунгышбаевым, но только за определенную сумму, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что желающему подписать Тунгышбаева придется заплатить алматинскому клубу 100 тысяч долларов. При том, что покупали его два года назад в пять раз дороже.
26-летний Тунгышбаев является воспитанником «Ордабасы». В 2014 году победил в номинации «Открытие года в КПЛ», в 2016-м признавался лучшим молодым игроком чемпионата.
Играл за юношескую и молодежную сборные Казахстана, с 2018-го начал привлекаться в главную команду страны. Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 500 тысяч евро.