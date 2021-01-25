«Шахтер» заинтересован в лидерах «Кайсара»

Карагандинский «Шахтер» проявляет предметный интерес к хорватскому защитнику Ивану Графу и грузинскому нападающему Элгудже Лобжанидзе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Оба игрока прошлый сезон провели в составе «Кайсара».

Лобжанидзе по-прежнему не определился с новым клубом, хотя еще в конце прошлого сезона говорил, что у него есть предложения как из Казахстана, так и со стороны зарубежных команд. В КПЛ-2020 форвард сборной Грузии забил семь мячей в 13 играх.

Граф выступает за «Кайсар» с 2016 года и является одним из ключевых игроков кызылординской команды. Однако в межсезонье «Кайсар» сменил тренерский штаб и уже отпустил многих важных игроков, включая Асхата Тагыбергена и Багдата Каирова. Вероятно, состав «волков» покинет и хорватский легионер.