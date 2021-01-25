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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберт Левандовски в матче с «Шальке» установил три рекорда Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски установил новые рекорды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04».

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Источник: AP 2020

32-летний футболист забил гол на 54-й минуте, когда счёт был 1:0, и поучаствовал в разгроме команды из Гельзенкирхена (4:0).

Этот мяч стал для Левандовского уже 23-м в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, поляк стал первым, кому удалось забить столько по итогам 18 туров первенства. Также Роберт стал первым игроком в истории чемпионата Германии, поразившим ворота соперников в восьми гостевых матчах подряд. Помимо этого, форвард забивает «Шальке» уже в 11 встречах подряд. Это рекордная серия для Бундеслиги.

«Бавария», набрав 42 очка в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», на 7 очков.

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Шальке-04
0:4
Первый тайм: 0:1
Бавария
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