Роберт Левандовски в матче с «Шальке» установил три рекорда Бундеслиги
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски установил новые рекорды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04».
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски установил новые рекорды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04».
32-летний футболист забил гол на 54-й минуте, когда счёт был 1:0, и поучаствовал в разгроме команды из Гельзенкирхена (4:0).
Этот мяч стал для Левандовского уже 23-м в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Как сообщает
«Бавария», набрав 42 очка в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», на 7 очков.