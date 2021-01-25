«Астана» нацелилась на футболиста сборной Сербии за 1,5 миллиона евро
На него также претендует клуб из Европы.
На него также претендует клуб из Европы.
«Астана» заинтересована в подписании футболиста сборной Сербии и «Црвены Звезды» Марко Гобелича, сообщает Srbijadanas.com.
Отмечается, что в ближайшее время стороны перейдут к предметным переговорам.
При этом на 28-летнего защитника претендует один из польских клубов.
Ранее Гобелич не играл за границей, выступая на родине за команды «Слога», «Напредак». В сборную Сербии начал привлекаться в 2016 году, в активе имеет три матча.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 2022 года.