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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нацелилась на футболиста сборной Сербии за 1,5 миллиона евро

На него также претендует клуб из Европы.

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Источник: AP 2020

«Астана» заинтересована в подписании футболиста сборной Сербии и «Црвены Звезды» Марко Гобелича, сообщает Srbijadanas.com.

Отмечается, что в ближайшее время стороны перейдут к предметным переговорам.

При этом на 28-летнего защитника претендует один из польских клубов.

Ранее Гобелич не играл за границей, выступая на родине за команды «Слога», «Напредак». В сборную Сербии начал привлекаться в 2016 году, в активе имеет три матча.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 2022 года.

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