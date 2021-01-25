«Астана» нацелилась на футболиста сборной Сербии за 1,5 миллиона евро

«Астана» заинтересована в подписании футболиста сборной Сербии и «Црвены Звезды» Марко Гобелича, сообщает Srbijadanas.com.

Отмечается, что в ближайшее время стороны перейдут к предметным переговорам.

При этом на 28-летнего защитника претендует один из польских клубов.

Ранее Гобелич не играл за границей, выступая на родине за команды «Слога», «Напредак». В сборную Сербии начал привлекаться в 2016 году, в активе имеет три матча.