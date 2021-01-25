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12:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Фенербахче» просит болельщиков скинуться на зарплату Озилу. Все просто: посылаешь смс — вносишь 2 евро

Долги турецкого клуба — больше 460 млн евро.

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Источник: AFP 2020

Одна из главных трансферных саг этого сезона завершилась — Озил попрощался с «Арсеналом» и уже тренируется с «Фенербахче». В выигрыше остались все: «Арсенал» избавился от футболиста с самой большой зарплатой в клубе, Озил будет играть в футбол, а в Турции счастливы, что к ним едет суперзвезда.

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Правда, у руководства «Фенера» все-таки есть кое-какие заботы по поводу трансфера. У команды серьезные финансовые проблемы, поэтому президент клуба выступил с обращением к фанатам — предложил вместе профинансировать зарплату Озила.

«Я прошу наших фанатов поддерживать нас дальше, — сказал Али Коч. — Мы зависим от вашей финансовой поддержки. В день, когда мы объявим о подписании контракта, побейте рекорд по количеству смс-сообщений. Мы ждем 300−500 тысяч, может даже 1 миллион сообщений — это поможет нам».

Да, у «Фенербахче» действует специальная кампания по сбору средств через смс-ки. Работает это так: фанат отправляет сообщение на специальный номер (1907 — год основания «Фенера») — и у него списываются 2 евро, которые идут на счет клуба.

Инициативу запустили летом — тогда тоже сначала предлагали скинуться на покупку Озила, но потом признались честно: у клуба большие долги. Тогда сумма достигала 370 млн евро, сейчас сообщают уже о 460 млн. И фанаты скинулись.

«Если клуб собирает деньги, то наш долг поддержать его», — говорил болельщик Толга Болбуз. Летом он отправил сообщения не только за себя, но и за детей и даже за скончавшегося отца.

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Сбор средств через смс набирает популярность в Турции — на днях о старте подобной акции заявил и «Галатасарай». Заклятый соперник «Фенербахче» отчитался о катастрофических убытках (потеряли 60% прибыли), а президент сказал, что был очень тронут вопросами фанатов о том, как помочь клубу. Результат этих вопросов от болельщиков — возможность скинуться с помощью смс.

В отличие от «Галатасарая» и других турецких топ-клубов, «Фенербахче» не пытался реструктурировать долги перед началом сезона и выбраться из ситуации имеющимися средствами.

В прошлом сезоне «Фенер» скатился на 7 место. Из-за этого команда перед началом сезона устроила масштабную закупку футболистами — пришли Диего Перротти, Джанер Эркин, Мбвана Саматта, Хосе Соса, Паписс Сиссе. Правда, большая часть новичков пришли свободными агентами. Да и «Фенер» остался в плюсе — спасибо продаже Ведата Мурики в «Лацио» за 18 млн, которая в два раза перекрыла расходы.

Впрочем, сейчас «Фенербахче» рассчитывает не только на смс-сообщения. Клуб надеется, что приход Озила поможет активнее продавать мерч: и команды, и лично Месута. Долги надо закрывать, а зарплату звездному новичку — платить. Да, Озил серьезно поумерил запросы (Daily Mail пишет, что вместо 350 тысяч фунтов в неделю будет получать 68 тысяч), но это получаются серьезные для турецкой лиги 3,5 млн в год.

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