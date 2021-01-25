«Фенербахче» просит болельщиков скинуться на зарплату Озилу. Все просто: посылаешь смс — вносишь 2 евро
Долги турецкого клуба — больше 460 млн евро.
Долги турецкого клуба — больше 460 млн евро.
Одна из главных трансферных саг этого сезона завершилась — Озил попрощался с «Арсеналом» и уже тренируется с «Фенербахче». В выигрыше остались все: «Арсенал» избавился от футболиста с самой большой зарплатой в клубе, Озил будет играть в футбол, а в Турции счастливы, что к ним едет суперзвезда.
Правда, у руководства «Фенера»
«Я прошу наших фанатов поддерживать нас дальше, — сказал Али Коч. — Мы зависим от вашей финансовой поддержки. В день, когда мы объявим о подписании контракта, побейте рекорд по количеству
Да, у «Фенербахче» действует специальная кампания по сбору средств через
Инициативу запустили летом — тогда тоже сначала предлагали скинуться на покупку Озила, но потом признались честно: у клуба большие долги. Тогда сумма достигала 370 млн евро, сейчас сообщают уже о 460 млн. И фанаты скинулись.
«Если клуб собирает деньги, то наш долг поддержать его», — говорил болельщик Толга Болбуз. Летом он отправил сообщения не только за себя, но и за детей и даже за скончавшегося отца.
Сбор средств через смс набирает популярность в Турции — на днях о старте подобной акции заявил и «Галатасарай». Заклятый соперник «Фенербахче» отчитался о катастрофических убытках (потеряли 60% прибыли), а президент сказал, что был очень тронут вопросами фанатов о том, как помочь клубу. Результат этих вопросов от болельщиков — возможность скинуться с помощью смс.
В отличие от «Галатасарая» и других турецких
В прошлом сезоне «Фенер» скатился на 7 место.
Впрочем, сейчас «Фенербахче» рассчитывает не только на