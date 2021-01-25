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13:11 (мск), источник: Sports.Ru

Лэмпард будет уволен из «Челси» в ближайшее время. Могут объявить уже сегодня

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард будет отправлен в отставку в ближайшее время.

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Источник: Sports.Ru

Футболистов «синих» клуб попросил не приезжать на базу до полудня.

Накануне «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.

В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.

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