Лэмпард будет уволен из «Челси» в ближайшее время. Могут объявить уже сегодня
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард будет отправлен в отставку в ближайшее время.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард будет отправлен в отставку в ближайшее время.
Футболистов «синих» клуб попросил не приезжать на базу до полудня.
Накануне «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.
В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.