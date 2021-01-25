Черышев установил в Испании личный рекорд, но его все равно критикуют фанаты

Этой ночью «Валенсия» Дениса Черышева играла в гостях против лидирующего в чемпионате Испании «Атлетико». Российский вингер вышел с первых минут: его команда быстро вышла вперед (забил Рачич), но так же быстро пропустила. Жоау Феликс сначала отличился сам, а уже после перерыва сделал голевую на Суареса. В игру «Валенсия» не вернулась — за 20 минут до финального свистка Корреа установил окончательный счет 3:1.

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Для «Атлетико» игра стала знаковой — бригада Симеоне выиграла в 14-ти матчах Примеры из последних 15-ти, а Суарес заколотил 12-й мяч в 15 первых играх за «Атлетико». По информации Opta, это лучший старт в Ла Лиге за новый клуб после перфоманса Роналду в «Реале».

Что гораздо важнее — отрыв «Атлетико» составляет уже 7 очков от «Реала» и 10 от «Барселоны». И это при том, что у «матрасников» остается игра в запасе.

У «Валенсии» поводов для радости намного меньше — за последние 11 матчей в Ла Лиге команда выиграла только один раз. До зоны вылета остается всего два балла.

Черышев установил личный рекорд в Ла Лиге — он вышел в старте 8 раз подряд. Это достижение совпадает с худшим отрезком «Валенсии» в новой истории

Черышев сыграл против «Атлетико» 58 минут. Денис был не особо вовлечен в действия своей команды (всего 16 передач с успешностью в 69%), зато сделал единственный ключевой пас в составе «Валенсии» и стал лучшим среди партнеров по качеству дриблинга (7 попыток и 71% успешности).

Для Черышева выход в стартовом составе против «Атлетико» стал восьмым подряд — если Денис попадает в заявку (такого не случалось с играми в Кубке против скромных «Алькоркона» и «Еклано»), то обязательно выходит с первых минут. Серия длится с начала декабря. Это личный рекорд Черышева — ранее ему удавалось показывать такую статистику семь лет назад в составе фарм-клуба «Реала», который выступает в Сегунде (второй дивизион Испании).

Правда, «Валенсии» это помогает слабо: испанские журналисты подсчитали, что в текущем сезоне команда провела худший первый круг чемпионата за последние 38 лет. В 19-ти играх «Валенсия» набрала всего 20 очков и проиграла «Атлетико» в первой встрече новой части чемпионата.

Черышеву пока везет с формой главного конкурента. Но в случае смены тренера все может измениться

В среднем Черышев проводит на поле в два раза больше времени, чем в прошлом сезоне, но на его результативность это влияет не слишком благотворно: Денис забил один мяч в Лиге чемпионов еще осенью, а в Ла Лиге сделал всего два ассиста. Оптимизма не добавляет и скандал с болельщиками в декабре прошлого года — российский вингер вышел на игру Кубка с капитанской повязкой и провел очень серый матч. Фанаты были в ярости.

Кажется, все идет к отставке Хавьера Грасии, который заезжал в Россию в середине десятых и не особо успешно тренировал казанский «Рубин». Испанский коуч принял «Валенсию» прошлым летом и пока не может повторить даже достижений предшественника Селадеса, с которым команда финишировала девятой. Но виноват в происходящем не только тренер: летом 2020 года и этой зимой «Валенсия» не совершила ни одного трансфера на вход, хотя специалисту гарантировали другие условия.

По информации Marca, владелец «Валенсии» Лим уже рассматривал вариант с увольнением Грасии, когда команда оказалась в зоне вылета в начале января, но решил продлить кредит доверия. Во многом из-за необходимости выплачивать компенсацию. Большая часть болельщиков недовольна именно руководством клуба, а не тренером.

— Достаточно. Это последняя капля. Я болею за «Валенсию» с 1964 года и никогда не видел такого катастрофического сезона. Отныне я буду поддерживать «Леванте». Они знают, как управлять футбольным клубом. До свидания и удачи, — собрал больше всего лайков комментарий под постом «Валенсии» в «Твиттере» с итоговым результатом игры с «Атлетико».

Смена тренера, который ценит Черышева и ставит его в основу, вряд ли пойдет на пользу Денису. Этот момент вдвойне важен в условиях равной конкуренции с Гонсалу Гедешем. Денис имеет преимущество по созданным для партнеров моментам в матчах Ла Лиги (8 против 6), лучше по модели xG (1.55 против 1.03), но меньше и не так хорошо делает передачи. В любом случае почти во всех игровых компонентах разница номинальна.

Это приводит к противоречивым оценкам со стороны болельщиков «Валенсии». Например, вот отзывы фанатов в социальных сетях по итогам игры с «Атлетико»:

«Черышев и Гамейро уже не тянут уровень “Валенсии”. И хотя русский в последних матчах на определенных отрезках выглядел неплохо, все же он практически не вносит какого-то заметного вклада в командную игру».

«А может ли Черышев выйти обратно вместо Гедеша?».

«У вас не возникает ощущение, что с Черышевым “Валенсия” играет будто в меньшинстве? Часто даже забываю о том, что он вообще в составе.».

«Что делает Грасия? Он убрал Черышева, который был лучшим на поле».

«Русского словно не было на поле, “Валенсии” нужно искать другого игрока на левый фланг полузащиты».