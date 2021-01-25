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14:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» уволил Лэмпарда

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард покинул свой пост. Лондонский клуб объявил об отставке 42-летнего специалиста.

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Источник: Sports.Ru

«Это было очень сложное решение, не из тех, что легко дались владельцу и совету директоров.

Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился в качестве главного тренера клуба.

Однако последние результаты и игра не отвечают клубным ожиданиям, команда находится в середине таблицы и не демонстрирует устойчивого прогресса.
Команда
Челси

Нельзя подобрать удачный момент для расставания с такой клубной легендой, как Фрэнк, однако после длительных обсуждений и раздумий было решено, что сейчас требуются перемены, чтобы клуб получил время для улучшения игры и результатов в этом сезоне, — сказано в заявлении «Челси».

Ранее «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.

В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками. В розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» вышел из группы с первого места и в 1/8 финала встретится с «Атлетико».

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В сезоне АПЛ-2019/20 «Челси» финишировал четвертым. В Лиге чемпионов «синие» выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии» (0:3, 1:4).

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