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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин в Италии: первые слова и видео

Александр Кокорин отправился из Москвы в Рим: после медобследования «Фиорентина» и «Спартак» должны официально оформить трансфер 29-летнего нападающего.

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Кокорин вылетел в Италию из российской столицы в понедельник утром вместе с женой Дарьей и сыном Майклом. «Фиорентина» опубликовала в клубных соцсетях фото семьи на борту самолета: «Мы едем. По пути во Флоренцию».

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По данным шефа отдела футбола «СЭ» Вячеслава Короткина, медицинское обследование Кокорина включало два этапа. Первый — проверка сердечно-сосудистой системы в римской поликлинике «Джемелли», там же футболист сдал тест на ковид. Затем россиянина ждала клиника «Вилла Стюарт», где игрок должен был получить заключение и отправиться во Флоренцию.

По ходу дня «Фиорентина» выложила еще несколько фото и видео Кокорина.

«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь», — сказал россиянин на русском и английском языках. И добавил: «Forza, Viola!» (Вперед, «Фиорентина»!).

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«Sasha» — назвала пресс-служба клуба из Флоренции кадр россиянина у стены с надписью на английском «Добро пожаловать».

Первое интервью Кокорин дал как раз на английском. На руках он держал своего сына.

«А-а-а. Всем привет! Я счастлив быть здесь, рад прилететь в Италию. Поездка прошла хорошо. Я выспался, готов к медосмотру», — сказал футболист. О прилетевших вместе с ним супруге и сыне он также добавил: «Конечно, мы выбирали вместе — с женой и бамбино, потому что мы — семья».

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Кокорин ответил на вопрос, почему он выбрал именно Флоренцию для нового приключения: «Выбрал Флоренцию, потому что знаю: это самый прекрасный город в Европе, команда — топ, у нее большая история. И это мой выбор».

О целях в новом клубе игрок после нового выдоха добавил: «Я постараюсь делать все возможное, забивать много голов и также выиграть много титулов с «Фиорентиной».

Команда
Фиорентина

Россиянин рассказал, что знает о команде: «Видел пару последних матчей, с «Наполи» и «Кротоне».

После 0:6 в Неаполе боссы «фиалок» как раз продвинулись в переговорах по форварду, после чего команда победила на своем поле следующего соперника — 2:1.

У Кокорина спросили также о том, кого он знает в новой команде, напомнив о совместном фото в отпуске с Франком Рибери: «Конечно, я знал нескольких игроков — Рибери, Кальехона, Влаховича, Бонавентуру. А после просмотра двух игр знаю всех».

О выборе номера с учетом занятой «девятки» и имени на футболке нападающий заметил: «Постараюсь взять 91-й, если он свободен. Просто Кокорин».

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Факт: 91 — телефонный код столицы Сицилии Палермо, под ним за «Фиорентину» никто не играл. Первым россиянином в составе «фиалок» был полузащитник Андрей Канчельскис: экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» выступал в клубе из Тосканы в 1997 и 1998 году. Первый сезон он провел под номером 32, а второй — 17, хотя это число (в написании римскими цифрами XVII) считается в Италии несчастливым.

Фоторепортаж
Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл

По данным «СЭ», «Фиорентина» выкупает Кокорина у «Спартака» за 4 миллиона евро. «Фиалки» интересовались экс-футболистом «Динамо», «Зенита» и «Сочи» ранее, но летом он в статусе свободного агента перешел в московский клуб. Как сообщало ранее наше издание, контракт форварда с флорентийцами рассчитан на 2,5 года с опцией продления. В итальянском клубе игрок пошел на понижение в зарплате — она составит около 1,7 миллиона евро в год, также предусмотрены бонусы за различные достижения.

На утро вторника намечено подписание контракта Кокорина с «Фиорентиной», а свою первую тренировку новичок «фиалок», скорее всего, проведет во второй половине дня. Не исключено, что игрока включат в заявку на матч 19-го тура серии А с «Торино» в Турине в пятницу, 29 января.

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