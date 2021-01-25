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19:47 (мск), источник: Sport24

С чем не справился Лэмпард и почему Абрамович его уволил. С Тухелем все должно наладиться

Фрэнк не потянул работу на топ-уровне.

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Источник: Reuters

Фрэнк Лэмпард уволен из «Челси». После поражения от «Лестера» (0:2) команда опустилась на 9 место в турнирной таблице и терпение клубных боссов лопнуло. Роман Абрамович в начале прошлого сезона обещал не увольнять Лэмпарда два года, но, видимо, ситуация зашла в тупик. Давайте разбираться, почему так вышло и что ждет «Челси» дальше.

Что именно не получилось у Лэмпарда

Очевидно, что Лэмпард не смог улучшить качество игры после того, как «Челси» потратил летом на новичков почти 250 млн евро. Это и послужило причиной увольнения. Да, адаптация Вернера, Хаверца и Зиеша затянулась из-за травм, коронавируса и прочих осложнивших им жизнь обстоятельств. Но есть здесь и вина тренера. Особенно учитывая тот факт, что команда при Лэмпарде набирала в среднем 1,67 очков за игру, это четвертый с конца показатель среди тренеров «Челси» за всю историю.

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Если проанализировать летние трансферы «Челси», можно увидеть одну тенденцию: и Вернер, и Хаверц, и Зиеш (главные новички) пришли из команд, которые играют в вертикальный контратакующий футбол. Так, Вернер использовал пространства между центральными и крайними защитниками, врываясь в эти зоны из глубины и уходя в отрыв за счет своей скорости. Хаверц, не обладая этой скоростью, идеально усвоил движение между линий и включение в штрафную вторым темпом, а также научился потрясающе открывать зоны партнерам, уводя за собой опекунов (чем-то похожим занимается в «Баварии» Мюллер). Зиеш рулил выпадами «Аякса» за счет потрясающих по таймингу и точности диагоналей, а также вскрывал игру за счет дриблинга один в один.

В «Челси» все они не показали своих лучших качеств не только из-за затянувшейся адаптации, но и из-за стиля игры Лэмпарда. Несколько цифр в подтверждение:

  • «Челси» — 3-я команда АПЛ по владению мячом (58% в среднем).
  • 3-я команда по числу передач за игру (640).
  • 3-я с конца по средней длине передач (17,8 метров).
  • 4-й — по средней длительности голевых атак (26,6 секунд).

Все это характеризует «Челси» как команду, много владеющую мячом и пытающуюся строить атаки через комбинационную игру. Но в этом сезоне все это не работало — защитников «Челси» часто накрывали прессингом, либо заставляли бесконечно катать мяч между собой в поисках вариантов. Вернера Лэмпард загнал на позицию левого вингера, Хаверц пытался найти себя то в центре поля, то на острие атаки, Зиеш и вовсе большую часть времени лечился. Все это превращало игру «Челси» в статичный перекат мяча без обострений. Настоящее преступление, учитывая то, игроки какого плана были в распоряжении Лэмпарда.

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Интересно, что в прошлом сезоне цифры по владению, приведенные выше, были аналогичны (разброс в 1−2 пункта). И это при том, что состав «Челси» тогда был куда более слабым — в основе играли только вернувшиеся из Чемпионшипа Маунт, Абрахам и еще куча молодых парней. То есть Лэмпард решил не отходить от своего стиля и вписать в него звездных новичков, которые этому стилю не подходили от слова совсем. И тут вопрос либо к Фрэнку, либо к селекции, которая проводила летнюю закупку. Почему Лэмпарду, собиравшемуся прививать команде игру во владение, понадобились футболисты плана Вернера и Хаверца? Каков был план их вписывания в команду? И планировалось ли вообще что-то менять?

Команда
Челси

Мы не увидели четкого ответа на этот вопрос. Возможно, не было его и у самого Лэмпарда. Потому его увольнение — логичное завершение истории.

Кто придет вместо Лэмпарда?

Скорее всего, это будет Томас Тухель. И это логичный выбор.

Во-первых, Томас — немец, потому точно найдет контакт с немецкоговорящей диаспорой «Челси» (Вернер, Хаверц, Рюдигер).

Во-вторых, футбол Тухеля — это как раз про вертикальные выпады, прессинг и интенсивность. Это то, что подходит этой команде, которая помимо вышеперечисленных ребят имеет в составе реактивных и прямолинейных Маунта, Пулишича, Ковачича и Хадсона-Одои.

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В-третьих, в отличие от молодого тренера Лэмпарда, Тухель будет иметь непререкаемый авторитет в раздевалке. В «Челси» очень много молодых игроков, мало игравших на топ-уровне, и для которых человек, дошедший до финала ЛЧ и работавший с такими мастодонтами, как Неймар и Мбаппе, будет фигурой, чьи приказы они будут выполнять беспрекословно. Плюс в сплочении коллектива Томасу может помочь Тьяго Силва, годами работавший с ним в «ПСЖ».

Проблемой может стать разве что взрывной характер Тухеля, который постоянно скрыто конфликтовал со звездной раздевалкой «ПСЖ» (в разное время ходили слухи про его терки с Неймаром, Мбаппе и еще доброй половиной команды), и если Томас начнет наводить диктаторские порядки и отказываться от лидеров (например, от Жоржиньо, Жиру или Канте), это может привести к ряду скандалов, которые точно не пойдут «Челси» на пользу. С другой стороны, лондонцам такая встряска уж точно не помешает.

В статье использованы данные InStat.

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