С чем не справился Лэмпард и почему Абрамович его уволил. С Тухелем все должно наладиться

Фрэнк Лэмпард уволен из «Челси». После поражения от «Лестера» (0:2) команда опустилась на 9 место в турнирной таблице и терпение клубных боссов лопнуло. Роман Абрамович в начале прошлого сезона обещал не увольнять Лэмпарда два года, но, видимо, ситуация зашла в тупик. Давайте разбираться, почему так вышло и что ждет «Челси» дальше.

Что именно не получилось у Лэмпарда

Очевидно, что Лэмпард не смог улучшить качество игры после того, как «Челси» потратил летом на новичков почти 250 млн евро. Это и послужило причиной увольнения. Да, адаптация Вернера, Хаверца и Зиеша затянулась из-за травм, коронавируса и прочих осложнивших им жизнь обстоятельств. Но есть здесь и вина тренера. Особенно учитывая тот факт, что команда при Лэмпарде набирала в среднем 1,67 очков за игру, это четвертый с конца показатель среди тренеров «Челси» за всю историю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKd2LEkK1k6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKd2LEkK1k6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKd2LEkK1k6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если проанализировать летние трансферы «Челси», можно увидеть одну тенденцию: и Вернер, и Хаверц, и Зиеш (главные новички) пришли из команд, которые играют в вертикальный контратакующий футбол. Так, Вернер использовал пространства между центральными и крайними защитниками, врываясь в эти зоны из глубины и уходя в отрыв за счет своей скорости. Хаверц, не обладая этой скоростью, идеально усвоил движение между линий и включение в штрафную вторым темпом, а также научился потрясающе открывать зоны партнерам, уводя за собой опекунов (чем-то похожим занимается в «Баварии» Мюллер). Зиеш рулил выпадами «Аякса» за счет потрясающих по таймингу и точности диагоналей, а также вскрывал игру за счет дриблинга один в один.

В «Челси» все они не показали своих лучших качеств не только из-за затянувшейся адаптации, но и из-за стиля игры Лэмпарда. Несколько цифр в подтверждение:

«Челси» — 3-я команда АПЛ по владению мячом (58% в среднем).

3-я команда по числу передач за игру (640).

3-я с конца по средней длине передач (17,8 метров).

4-й — по средней длительности голевых атак (26,6 секунд).

Все это характеризует «Челси» как команду, много владеющую мячом и пытающуюся строить атаки через комбинационную игру. Но в этом сезоне все это не работало — защитников «Челси» часто накрывали прессингом, либо заставляли бесконечно катать мяч между собой в поисках вариантов. Вернера Лэмпард загнал на позицию левого вингера, Хаверц пытался найти себя то в центре поля, то на острие атаки, Зиеш и вовсе большую часть времени лечился. Все это превращало игру «Челси» в статичный перекат мяча без обострений. Настоящее преступление, учитывая то, игроки какого плана были в распоряжении Лэмпарда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKbTvutsS7I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKbTvutsS7I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKbTvutsS7I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что в прошлом сезоне цифры по владению, приведенные выше, были аналогичны (разброс в 1−2 пункта). И это при том, что состав «Челси» тогда был куда более слабым — в основе играли только вернувшиеся из Чемпионшипа Маунт, Абрахам и еще куча молодых парней. То есть Лэмпард решил не отходить от своего стиля и вписать в него звездных новичков, которые этому стилю не подходили от слова совсем. И тут вопрос либо к Фрэнку, либо к селекции, которая проводила летнюю закупку. Почему Лэмпарду, собиравшемуся прививать команде игру во владение, понадобились футболисты плана Вернера и Хаверца? Каков был план их вписывания в команду? И планировалось ли вообще что-то менять?

Команда Челси

Мы не увидели четкого ответа на этот вопрос. Возможно, не было его и у самого Лэмпарда. Потому его увольнение — логичное завершение истории.

Кто придет вместо Лэмпарда?

Скорее всего, это будет Томас Тухель. И это логичный выбор.

Во-первых, Томас — немец, потому точно найдет контакт с немецкоговорящей диаспорой «Челси» (Вернер, Хаверц, Рюдигер).

Во-вторых, футбол Тухеля — это как раз про вертикальные выпады, прессинг и интенсивность. Это то, что подходит этой команде, которая помимо вышеперечисленных ребят имеет в составе реактивных и прямолинейных Маунта, Пулишича, Ковачича и Хадсона-Одои.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx4m7fbiaQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx4m7fbiaQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bx4m7fbiaQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Thomas Tuchel (@t_tuchel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В-третьих, в отличие от молодого тренера Лэмпарда, Тухель будет иметь непререкаемый авторитет в раздевалке. В «Челси» очень много молодых игроков, мало игравших на топ-уровне, и для которых человек, дошедший до финала ЛЧ и работавший с такими мастодонтами, как Неймар и Мбаппе, будет фигурой, чьи приказы они будут выполнять беспрекословно. Плюс в сплочении коллектива Томасу может помочь Тьяго Силва, годами работавший с ним в «ПСЖ».

Проблемой может стать разве что взрывной характер Тухеля, который постоянно скрыто конфликтовал со звездной раздевалкой «ПСЖ» (в разное время ходили слухи про его терки с Неймаром, Мбаппе и еще доброй половиной команды), и если Томас начнет наводить диктаторские порядки и отказываться от лидеров (например, от Жоржиньо, Жиру или Канте), это может привести к ряду скандалов, которые точно не пойдут «Челси» на пользу. С другой стороны, лондонцам такая встряска уж точно не помешает.