С чем не справился Лэмпард и почему Абрамович его уволил. С Тухелем все должно наладиться
Фрэнк не потянул работу на
Фрэнк не потянул работу на
Фрэнк Лэмпард уволен из «Челси». После поражения от «Лестера» (0:2) команда опустилась на 9 место в турнирной таблице и терпение клубных боссов лопнуло. Роман Абрамович в начале прошлого сезона обещал не увольнять Лэмпарда два года, но, видимо, ситуация зашла в тупик. Давайте разбираться, почему так вышло и что ждет «Челси» дальше.
Очевидно, что Лэмпард не смог улучшить качество игры после того, как «Челси» потратил летом на новичков почти 250 млн евро. Это и послужило причиной увольнения. Да, адаптация Вернера, Хаверца и Зиеша затянулась
Если проанализировать летние трансферы «Челси», можно увидеть одну тенденцию: и Вернер, и Хаверц, и Зиеш (главные новички) пришли из команд, которые играют в вертикальный контратакующий футбол. Так, Вернер использовал пространства между центральными и крайними защитниками, врываясь в эти зоны из глубины и уходя в отрыв за счет своей скорости. Хаверц, не обладая этой скоростью, идеально усвоил движение между линий и включение в штрафную вторым темпом, а также научился потрясающе открывать зоны партнерам, уводя за собой опекунов (чем-то похожим занимается в «Баварии» Мюллер). Зиеш рулил выпадами «Аякса» за счет потрясающих по таймингу и точности диагоналей, а также вскрывал игру за счет дриблинга один в один.
В «Челси» все они не показали своих лучших качеств не только
Все это характеризует «Челси» как команду, много владеющую мячом и пытающуюся строить атаки через комбинационную игру. Но в этом сезоне все это не работало — защитников «Челси» часто накрывали прессингом, либо заставляли бесконечно катать мяч между собой в поисках вариантов. Вернера Лэмпард загнал на позицию левого вингера, Хаверц пытался найти себя то в центре поля, то на острие атаки, Зиеш и вовсе большую часть времени лечился. Все это превращало игру «Челси» в статичный перекат мяча без обострений. Настоящее преступление, учитывая то, игроки какого плана были в распоряжении Лэмпарда.
Интересно, что в прошлом сезоне цифры по владению, приведенные выше, были аналогичны (разброс в 1−2 пункта). И это при том, что состав «Челси» тогда был куда более слабым — в основе играли только вернувшиеся из Чемпионшипа Маунт, Абрахам и еще куча молодых парней. То есть Лэмпард решил не отходить от своего стиля и вписать в него звездных новичков, которые этому стилю не подходили от слова совсем. И тут вопрос либо к Фрэнку, либо к селекции, которая проводила летнюю закупку. Почему Лэмпарду, собиравшемуся прививать команде игру во владение, понадобились футболисты плана Вернера и Хаверца? Каков был план их вписывания в команду? И планировалось ли вообще
Мы не увидели четкого ответа на этот вопрос. Возможно, не было его и у самого Лэмпарда. Потому его увольнение — логичное завершение истории.
Скорее всего, это будет Томас Тухель. И это логичный выбор.
Проблемой может стать разве что взрывной характер Тухеля, который постоянно скрыто конфликтовал со звездной раздевалкой «ПСЖ» (в разное время ходили слухи про его терки с Неймаром, Мбаппе и еще доброй половиной команды), и если Томас начнет наводить диктаторские порядки и отказываться от лидеров (например, от Жоржиньо, Жиру или Канте), это может привести к ряду скандалов, которые точно не пойдут «Челси» на пользу. С другой стороны, лондонцам такая встряска уж точно не помешает.
В статье использованы данные InStat.