Защитник «Реала» Начо заразился коронавирусом

Ранее стало известно, что 31-летний испанский футболист находится на самоизоляции после близкого контакта с заболевшим коронавирусом человеком.

Положительный тест на коронавирусную инфекцию на прошлой неделе сдал и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.