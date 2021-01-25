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25 января, источник: Sport24

Защитник «Реала» Начо заразился коронавирусом

«Реал» на своем официальном сайте сообщил, что защитник мадридской команды Начо сдал положительный тест на COVID-19.

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Источник: instagram.com/nachofdez90

Ранее стало известно, что 31-летний испанский футболист находится на самоизоляции после близкого контакта с заболевшим коронавирусом человеком.

Положительный тест на коронавирусную инфекцию на прошлой неделе сдал и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В сезоне-2020/21 Начо провел за «сливочных» 10 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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