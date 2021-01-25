Защитник «Реала» Начо заразился коронавирусом
«Реал» на своем официальном сайте сообщил, что защитник мадридской команды Начо сдал положительный тест на COVID-19.
«Реал» на своем официальном сайте сообщил, что защитник мадридской команды Начо сдал положительный тест на COVID-19.
Ранее стало известно, что 31-летний испанский футболист находится на самоизоляции после близкого контакта с заболевшим коронавирусом человеком.
Положительный тест на коронавирусную инфекцию на прошлой неделе сдал и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
В сезоне-2020/21 Начо провел за «сливочных» 10 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.