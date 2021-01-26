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11:33 (мск), источник: Газета.Ру

Долги «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии коронавируса

Долги каталонской «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб задекларировал долг в размере €1 млрд, а также краткосрочную задолженность на €730 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что «Барселона» должна другим клубам порядка €126 млн.

После 19 туров испанской Примеры каталонская «Барселона» набрала 37 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на три очка и от мадридского «Атлетико» на десять очков.

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