Долги «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии коронавируса

По информации источника, каталонский клуб задекларировал долг в размере €1 млрд, а также краткосрочную задолженность на €730 млн.

После 19 туров испанской Примеры каталонская «Барселона» набрала 37 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на три очка и от мадридского «Атлетико» на десять очков.