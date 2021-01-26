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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» забила четыре гола и выиграла первый матч в году

Подопечные Тихонова провели вторую игру в межсезонье.

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«Астана» провела контрольный матч с молодежной сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Команда
Астана

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Астаны» отличились Мади Жакипбаев, Талгат Кусяпов, Владислав Прокопенко и Пиерос Сотириу.

У «молодежки» гол престижа забил форвард «Тараза» Абылайхан Жумабек.

Добавим, что для «Астаны» это второй контрольный матч в межсезонье. Ранее подопечные Андрея Тихонова сыграли вничью с карагандинским «Шахтером» — 1:1.

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