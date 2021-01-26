«Астана» забила четыре гола и выиграла первый матч в году
Подопечные Тихонова провели вторую игру в межсезонье.
Подопечные Тихонова провели вторую игру в межсезонье.
«Астана» провела контрольный матч с молодежной сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.
Встреча состоялась в
В составе «Астаны» отличились Мади Жакипбаев, Талгат Кусяпов, Владислав Прокопенко и Пиерос Сотириу.
У «молодежки» гол престижа забил форвард «Тараза» Абылайхан Жумабек.
Добавим, что для «Астаны» это второй контрольный матч в межсезонье. Ранее подопечные Андрея Тихонова сыграли вничью с карагандинским «Шахтером» — 1:1.