Дебютант КПЛ-2020 определился с новым названием
Команде всего семь лет.
Команде всего семь лет.
Дебютант казахстанской
«Арыс» был создан в 2002 году в качестве любительского клуба «Костуин». В 2003 году получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.
В 2018 году «Арыс» был возрожден и в сезоне-2019 стартовал со второй лиги, добыв путевку в первую лигу. Теперь же впервые в своей истории клуб выступит в
Главным тренером команды является казахстанец Абдухалик Бурибаев. В его штаб вошли Фархадбек Ирисметов, Юрий Новиков и Кулдош Ешджанов.