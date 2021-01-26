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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ-2020 определился с новым названием

Команде всего семь лет.

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Дебютант казахстанской премьер-лиги «Арыс» из Туркестанской области будет переименован в «Туран», сообщает KazFootball.kz.

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«Арыс» был создан в 2002 году в качестве любительского клуба «Костуин». В 2003 году получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.

В 2018 году «Арыс» был возрожден и в сезоне-2019 стартовал со второй лиги, добыв путевку в первую лигу. Теперь же впервые в своей истории клуб выступит в премьер-лиге.

Главным тренером команды является казахстанец Абдухалик Бурибаев. В его штаб вошли Фархадбек Ирисметов, Юрий Новиков и Кулдош Ешджанов.

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