Дебютант КПЛ-2020 определился с новым названием

Дебютант казахстанской премьер-лиги «Арыс» из Туркестанской области будет переименован в «Туран», сообщает KazFootball.kz.

«Арыс» был создан в 2002 году в качестве любительского клуба «Костуин». В 2003 году получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.

В 2018 году «Арыс» был возрожден и в сезоне-2019 стартовал со второй лиги, добыв путевку в первую лигу. Теперь же впервые в своей истории клуб выступит в премьер-лиге.