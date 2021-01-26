«Чемпионство позволит нам соперничать с лучшими». Шпилевский — о задачах «Кайрата» в еврокубках, уровне КПЛ и приглашении сильных легионеров
Также о гегемонии «Астаны» и Вагнере с Эсеолой.
Также о гегемонии «Астаны» и Вагнере с Эсеолой.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский дал интервью порталу Football24, в котором рассказал, за счет чего алматинскому клубу удалось прервать гегемонию «Астаны» и взять чемпионство, о задачах команды в еврокубках, а также высказался об уровне чемпионата Казахстана.
— Алексей Николаевич, благодаря чему удалось выиграть чемпионство-2020?
— За счет нацеленной, страстной и коллективной игры нам удалось достичь нашей большой цели. Команда работала упорно, с большим интересом, нужной самоотдачей, заслуженно выиграла чемпионат.
— Насколько это большое достижение для клуба — прервать шестилетнюю гегемонию «Астаны»?
— Это в первую очередь важный индикатор того, что последние два года ребята хорошо прогрессируют, и прежде всего в правильном направлении. Мы с первого дня полностью внедрили для ребят новую требовательную тренировочную и игровую философию, к которой они были совершенно открыты и с правильным характером ее выполняли. Благодаря этому ребята добились нужного результата на этом этапе развития.
— Какие задания стоят перед командой в еврокубках?
— Чемпионство позволит нам летом соперничать с лучшими. Мы будем дальше тщательно и упорно прогрессировать и ни в коем случае не останавливаться. Каждый спортсмен тренируется, чтобы выигрывать. Какой в конце будет результат — зависит не только от него. Мы в свою очередь хотим сделать все возможное, что от нас зависит, чтобы добиться хорошего результата. А каким он будет — покажет время.
— Насколько сильный уровень чемпионата Казахстана?
— Наверное, это будет неправильно и звучать высокомерно, если я дам ответ на этот вопрос. Скажем так, если наш основной конкурент, «Астана», часто пробивалась в групповые стадии европейских турниров, то тогда, наверное, определенный уровень присутствует.
— Какова футбольная инфраструктура страны?
— Я могу только сказать про инфраструктуру «Кайрата». Одним словом — топ. Таких баз в мире, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать. Я ее называю фабрикой развития, которая имеет абсолютно все, чтобы делать игроков лучше. Но инфраструктура — это одно, самое главное — это люди, которые умели бы пользоваться этими возможностями.
— Как построена академия «Кайрата»?
— В «Кайрате» она структурирована так, как все академии в Европе. Для детей всех возрастов созданы потрясающие условия. От проживания до спортивных и социальных условий, все включено.
— Насколько сложно пригласить в чемпионат Казахстана сильного легионера?
— Наша задача пригласить тех легионеров, которых мы за счет наших условий, требований и возможностей сделали бы еще сильнее.
— Насколько Вы довольны украинским форвардом Эсеолой?
— Я не люблю публично оценивать своих футболистов. Пусть он это всегда слышит лично от меня.
— Бывший форвард сборной Бразилии Вагнер Лав в свои 36 усилил команду?
— Сто процентов.
— Вам 32 года, а Вагнеру — 36. Не сложно строить взаимоотношения в команде, если в составе есть такая звезда?
— Понимаете, все люди чувствуют, кто им помощник, а кто нет. Так же и относительно футболистов. Не важно, кто старше, а кто младше. Главное, чтобы у обоих были разум и желание. Тогда будет хороший симбиоз.