«Чемпионство позволит нам соперничать с лучшими». Шпилевский — о задачах «Кайрата» в еврокубках, уровне КПЛ и приглашении сильных легионеров

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский дал интервью порталу Football24, в котором рассказал, за счет чего алматинскому клубу удалось прервать гегемонию «Астаны» и взять чемпионство, о задачах команды в еврокубках, а также высказался об уровне чемпионата Казахстана.

— Алексей Николаевич, благодаря чему удалось выиграть чемпионство-2020?

— За счет нацеленной, страстной и коллективной игры нам удалось достичь нашей большой цели. Команда работала упорно, с большим интересом, нужной самоотдачей, заслуженно выиграла чемпионат.

Команда Кайрат

— Насколько это большое достижение для клуба — прервать шестилетнюю гегемонию «Астаны»?

— Это в первую очередь важный индикатор того, что последние два года ребята хорошо прогрессируют, и прежде всего в правильном направлении. Мы с первого дня полностью внедрили для ребят новую требовательную тренировочную и игровую философию, к которой они были совершенно открыты и с правильным характером ее выполняли. Благодаря этому ребята добились нужного результата на этом этапе развития.

— Какие задания стоят перед командой в еврокубках?

— Чемпионство позволит нам летом соперничать с лучшими. Мы будем дальше тщательно и упорно прогрессировать и ни в коем случае не останавливаться. Каждый спортсмен тренируется, чтобы выигрывать. Какой в конце будет результат — зависит не только от него. Мы в свою очередь хотим сделать все возможное, что от нас зависит, чтобы добиться хорошего результата. А каким он будет — покажет время.

— Насколько сильный уровень чемпионата Казахстана?

— Наверное, это будет неправильно и звучать высокомерно, если я дам ответ на этот вопрос. Скажем так, если наш основной конкурент, «Астана», часто пробивалась в групповые стадии европейских турниров, то тогда, наверное, определенный уровень присутствует.

— Какова футбольная инфраструктура страны?

— Я могу только сказать про инфраструктуру «Кайрата». Одним словом — топ. Таких баз в мире, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать. Я ее называю фабрикой развития, которая имеет абсолютно все, чтобы делать игроков лучше. Но инфраструктура — это одно, самое главное — это люди, которые умели бы пользоваться этими возможностями.

— Как построена академия «Кайрата»?

— В «Кайрате» она структурирована так, как все академии в Европе. Для детей всех возрастов созданы потрясающие условия. От проживания до спортивных и социальных условий, все включено.

— Насколько сложно пригласить в чемпионат Казахстана сильного легионера?

— Наша задача пригласить тех легионеров, которых мы за счет наших условий, требований и возможностей сделали бы еще сильнее.

— Насколько Вы довольны украинским форвардом Эсеолой?

— Я не люблю публично оценивать своих футболистов. Пусть он это всегда слышит лично от меня.

— Бывший форвард сборной Бразилии Вагнер Лав в свои 36 усилил команду?

— Сто процентов.