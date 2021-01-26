Цена Сотириу и варианты Барсегяна. Кто из легионеров может покинуть «Астану»

Глобальное перестроение состава «Астаны» продолжается и уход еще нескольких ключевых игроков весьма вероятен. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых ликвидных легионерах команды и анализирует ситуацию каждого из них.

Пиерос Сотириу.

Главный трансфер «Астаны» прошлого года постепенно превращается в головную боль для клуба на данный момент. Во многом это связаны с финансовыми обязательствами, и в «Астане» понимают, что сейчас продажа игрока выглядит оптимальным решением. Но пока процесс проходит тяжело, платить около миллиона евро за киприота многие не готовы, кроме того, интересующиеся клубы не готовы повторить зарплату игрока, которая у него есть в «Астане».

Команда Астана

Тигран Барсегян.

Если на клубном уровне прошлый сезон у Барсегяна был далеко не самым ярким, как и у всего коллектива, то вот игра на международной арене за сборную вингеру удалась. Полузащитник ударно провел групповой этап Лиги наций, оформив 1+4 по системе гол+пас в шести матчах за Армению. Теперь к игроку есть устойчивый интерес со стороны лидирующих клубов из Венгрии (помимо «Ференцвароша» также существует вариант с «Академией Пушкаша»).

При этом Барсегян больше акцентирован либо на чемпионат России (там потенциально выше финансовые условия и он не будет считаться легионером), либо на МЛС (игрок часто там отдыхает и мечтает провести период карьеры за океаном).

Дорин Ротариу.

В «Астане» надеялись, что Ротариу станет новой версией Томасова, но продуктивности и стабильности румыну явно не достает и никакой заменой Марину он и близко не является. Теперь в столичном клубе ждут конструктивных предложений по игроку, но конкретики по-прежнему нет, в отличие от того же Сотириу, спрос на румынского футболиста гораздо ниже.

Марин Томасов.

Да, уход явного игрового лидера «Астаны» также возможен. Томасов самый высокооплачиваемый игрок команды, скоро ему будет 34 года, прошлый сезон хорват провел блекло и тащить коллектив как в прежние годы у него уже не получалось. Источники знакомые с ситуацией не отрицают, что по Томасову есть предложения из Турции, но сам игрок уходить из «Астаны» не спешит.

Макс Эбонг.