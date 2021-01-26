СМИ: «Барселона» не выплатила футболистам зарплату за декабрь
ТАСС, 26 января. Испанский футбольный клуб «Барселона» не выплатил в декабре зарплату игрокам. Об этом сообщает радио Cope.
ТАСС, 26 января. Испанский футбольный клуб «Барселона» не выплатил в декабре зарплату игрокам. Об этом сообщает радио Cope.
По информации источника, игроки получают выплаты двумя траншами — в июне и декабре, но в этот раз игроки не получили необходимую сумму
Ранее игроки «Барселоны» пошли на сокращение зарплаты
В понедельник стало известно, что суммарно долги клуба достигли €1,173 млрд.
После 19 туров «Барселона» с 37 очками идет третьей в таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующего «Атлетико» на 10 очков.