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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» победил футболистов «Ливы» на сборе в ОАЭ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» одержали первую победу на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука встречались с местным клубом «Лива» и выиграли с крупным счетом 4:0. В первом тайме голы забили Шахзодбек Убайдуллаев и Дембо Дарбо, а после перерыва отличились Дмитрий Подстрелов и Андрей Макаренко.

В стартовом предсезонном поединке «Шахтер» уступил серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» со счетом 0:2, а затем с таким же результатом проиграл чемпиону России «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Завтра футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства «Краснодаром», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Затем 31 января белорусский чемпион проведет товарищеский матч с победителем латвийского первенства «Ригой», а на 6 февраля намечен спарринг с московским «Спартаком».

Футболисты брестского «Руха» завтра возьмут курс на турецкую Анталию, где до 10 февраля будут проводить учебно-тренировочный сбор. В его игровой программе четыре контрольных матча. В первом из них 31 января подопечные Кирилла Альшевского встретятся с украинским клубом «Минай», в который недавно перешел экс-форвард брестского «Динамо» Артем Милевский, на 4 февраля запланирована встреча с еще одним украинским клубом «Карпатами» из Львова, 9 февраля сразу две игры — с узбекским «Навбахором» из Намангана и казахстанским «Кайратом» из Алматы.

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