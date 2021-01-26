Солигорский «Шахтер» победил футболистов «Ливы» на сборе в ОАЭ
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» одержали первую победу на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» одержали первую победу на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука встречались с местным клубом «Лива» и выиграли с крупным счетом 4:0. В первом тайме голы забили Шахзодбек Убайдуллаев и Дембо Дарбо, а после перерыва отличились Дмитрий Подстрелов и Андрей Макаренко.
В стартовом предсезонном поединке «Шахтер» уступил серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» со счетом 0:2, а затем с таким же результатом проиграл чемпиону России «Зениту» из
Завтра футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства «Краснодаром», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Затем 31 января белорусский чемпион проведет товарищеский матч с победителем латвийского первенства «Ригой», а на 6 февраля намечен спарринг с московским «Спартаком».
Футболисты брестского «Руха» завтра возьмут курс на турецкую Анталию, где до 10 февраля будут проводить