Солигорский «Шахтер» победил футболистов «Ливы» на сборе в ОАЭ

Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука встречались с местным клубом «Лива» и выиграли с крупным счетом 4:0. В первом тайме голы забили Шахзодбек Убайдуллаев и Дембо Дарбо, а после перерыва отличились Дмитрий Подстрелов и Андрей Макаренко.

В стартовом предсезонном поединке «Шахтер» уступил серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» со счетом 0:2, а затем с таким же результатом проиграл чемпиону России «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Завтра футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства «Краснодаром», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Затем 31 января белорусский чемпион проведет товарищеский матч с победителем латвийского первенства «Ригой», а на 6 февраля намечен спарринг с московским «Спартаком».