Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
27.01
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
27.01
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского «Челси».

Наверх
Источник: AP 2020

«Знаю точно, что Лэмпард не хотел бы, чтобы кто-то его жалел. Знаю его характер, менталитет и уверен, что он скоро придёт в норму. У него будет отличная тренерская карьера.

У «Челси» недавно начался спад, но не так давно они шли на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Они впервые были в плохой форме при Фрэнке, поэтому немного удивлён новостью об увольнении. Но комментировать то, что случилось в «Челси», — не моя работа.

Команда
Манчестер Юнайтед

Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» будет проходить через тяжелые, неровные периоды, но у меня была полная поддержка руководства. Благодарен за это, потому что при мне команда пережила два или три явных спада. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Грустно, когда кто-то теряет работу", — приводит слова специалиста Sky Sports.

Фрэнк Лэмпард был снят с должности главного тренера «Челси» в понедельник, 25 января. Он возглавлял синих с лета 2019 года. В настоящее время «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»
«Спартак» объявил об уходе нападающего в хорватский клуб
ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по форварду сборной Турции
«Арсенал» попросил УЕФА перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой»
Биатлонистка Подчуфарова объявила о вынужденном возвращении в РФ
Робин Ван Перси призвал голландцев остановить погромы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь