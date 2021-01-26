Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
«Знаю точно, что Лэмпард не хотел бы, чтобы
У «Челси» недавно начался спад, но не так давно они шли на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Они впервые были в плохой форме при Фрэнке, поэтому немного удивлён новостью об увольнении. Но комментировать то, что случилось в «Челси», — не моя работа.
Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» будет проходить через тяжелые, неровные периоды, но у меня была полная поддержка руководства. Благодарен за это, потому что при мне команда пережила два или три явных спада. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Грустно, когда
Фрэнк Лэмпард был снят с должности главного тренера «Челси» в понедельник, 25 января. Он возглавлял синих с лета 2019 года. В настоящее время «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской