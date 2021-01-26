Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси»

«Знаю точно, что Лэмпард не хотел бы, чтобы кто-то его жалел. Знаю его характер, менталитет и уверен, что он скоро придёт в норму. У него будет отличная тренерская карьера.

У «Челси» недавно начался спад, но не так давно они шли на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Они впервые были в плохой форме при Фрэнке, поэтому немного удивлён новостью об увольнении. Но комментировать то, что случилось в «Челси», — не моя работа.

Команда Манчестер Юнайтед

Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» будет проходить через тяжелые, неровные периоды, но у меня была полная поддержка руководства. Благодарен за это, потому что при мне команда пережила два или три явных спада. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Грустно, когда кто-то теряет работу", — приводит слова специалиста Sky Sports.