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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ван Перси призвал голландцев остановить погромы

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси призвал жителей страны остановить погромы.

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Источник: Reuters

Из-за продления коронавирусных ограничений голландцы вышли на улицы городов, в некоторых местах произошли стычки с полицией.

«Я понимаю, что ситуация далека от идеала и вызывает разочарование, но пожалуйста, давайте сохраним наш прекрасный город и остальную Голландию! Кроме того, хочу призвать к уважению сотрудников экстренных служб и предпринимателей, не имеющих к ситуации отношения!» — написал ван Перси в Twitter.

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