Ван Перси призвал голландцев остановить погромы

«Я понимаю, что ситуация далека от идеала и вызывает разочарование, но пожалуйста, давайте сохраним наш прекрасный город и остальную Голландию! Кроме того, хочу призвать к уважению сотрудников экстренных служб и предпринимателей, не имеющих к ситуации отношения!» — написал ван Перси в Twitter.