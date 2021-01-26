Ван Перси призвал голландцев остановить погромы
Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси призвал жителей страны остановить погромы.
Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси призвал жителей страны остановить погромы.
«Я понимаю, что ситуация далека от идеала и вызывает разочарование, но пожалуйста, давайте сохраним наш прекрасный город и остальную Голландию! Кроме того, хочу призвать к уважению сотрудников экстренных служб и предпринимателей, не имеющих к ситуации отношения!» — написал ван Перси в Twitter.