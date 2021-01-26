Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»

Контракт рассчитан на 1,5 года. На этом посту бывший наставник французского ПСЖ сменил Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января. Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.

Тухелю 47 лет. Под его руководством ПСЖ дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил германской «Баварии» (0:1). Также Тухель работал в «Боруссии» из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и «Майнце».