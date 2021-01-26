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21:30 (мск), источник: ТАСС

Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»

ТАСС, 26 января. Немец Томас Тухель занял пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

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Источник: AP 2020

Контракт рассчитан на 1,5 года. На этом посту бывший наставник французского ПСЖ сменил Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января. Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.

Команда
Челси
В текущем сезоне клуб по итогам 19 туров занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 29 очков. В пяти из восьми последних матчей чемпионата лондонская команда потерпела поражение.

Тухелю 47 лет. Под его руководством ПСЖ дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил германской «Баварии» (0:1). Также Тухель работал в «Боруссии» из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и «Майнце».

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