Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»
ТАСС, 26 января. Немец Томас Тухель занял пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает
ТАСС, 26 января. Немец Томас Тухель занял пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает
Контракт рассчитан на 1,5 года. На этом посту бывший наставник французского ПСЖ сменил Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января. Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.
Тухелю 47 лет. Под его руководством ПСЖ дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил германской «Баварии» (0:1). Также Тухель работал в «Боруссии» из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и «Майнце».