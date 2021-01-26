Одион Игало объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало объявил об уходе из команды.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало объявил об уходе из команды.
«Трудно осознавать, что мечта подходит к концу. Но я благодарю Господа за то, что он помог мне реализовать мечту всей жизни и надеть футболку «Манчестер Юнайтед», а также представлять этот великий клуб. Это была честь, которую я всегда буду ценить и за которую буду благодарить.
Хочу сказать тренеру спасибо за доверие, которое он проявил, когда многие в меня не верили. Не могу также не выразить благодарность партнёрам, которых мне будет не хватать. Было очень весело, я всегда с нетерпением ждал возможности тренироваться и проводить время со всеми вами. Молюсь, чтобы мы выиграли АПЛ и Кубок Англии в этом году.
Спасибо лучшим болельщикам в мире, нам не хватало вас, но мы слышали вас. Не можем дождаться вашего возвращения. Я навсегда останусь болельщиком «Манчестер Юнайтед». «Однажды красный» — навсегда «красный», — написал нигериец на своей странице в «Инстаграме».
31-летний нигериец выступал за «МЮ» на правах аренды. Права на него принадлежат «Шанхай Шэньхуа». Его контракт с китайским клубок заканчивается 31 января 2021 года. В нынешнем сезоне АПЛ Одион Игало провёл всего один матч, выйдя на замену в конце матча 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3).