Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии-2020/21. До данной стадии смогли дойти 12 клубов
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии-2020/21. До данной стадии смогли дойти 12 клубов
Действующий обладатель трофея «Арсенал» не смог защитить титул, уступив в 1/16 финала «Саутгемптону» (0:1). Чемпион Англии «Ливерпуль» проиграл в том же раунде «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Полностью состав участников 1/8 финала выглядит следующим образом:
Игры 1/8 финала пройдут