Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
26.01
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
26.01
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
17Загитова и Медведева в одном кадре
00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии-2020/21. До данной стадии смогли дойти 12 клубов премьер-лиги и четыре представителя чемпионшипа: «Барнсли», «Борнмут», «Бристоль Сити» и «Суонси».

Наверх
Источник: AP 2020

Действующий обладатель трофея «Арсенал» не смог защитить титул, уступив в 1/16 финала «Саутгемптону» (0:1). Чемпион Англии «Ливерпуль» проиграл в том же раунде «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Полностью состав участников 1/8 финала выглядит следующим образом:

  • «Бернли» — «Борнмут».
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити».
  • «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».
  • «Барнсли» — «Челси».
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм».
  • «Суонси» — «Манчестер Сити».
  • «Лестер» — «Брайтон».

Игры 1/8 финала пройдут 8—11 февраля.

 Как Семенович выглядела в 16 лет, а Плющенко — в 14. Уникальные кадры с ЧР-1997
Как сейчас выглядит фигуристка Медведева. Она стала веганом и сильно похудела
Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»
«Спартак» объявил об уходе нападающего в хорватский клуб
ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по форварду сборной Турции
«Я просто хотел поговорить»: Большунов объяснил конфликт в Лахти
Биатлонистка Подчуфарова объявила о вынужденном возвращении в РФ
Робин Ван Перси призвал голландцев остановить погромы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь