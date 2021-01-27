«Барселона» погрязла в долгах! Грозит ли ей банкротство?

«Барселона» на официальном сайте опубликовала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около 730 млн евро, а вся сумма задолженностей сине-гранатовых достигла почти 1,2 млрд. Рассказываем, как ухудшилась экономическая составляющая топового европейского клуба, который погряз в долгах.

Кому и сколько должна «Барселона»?

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Самая большая часть расходов клуба приходится на фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета. В «Барселоне» сильно обеспокоены ситуацией с контрактами игроков. Именно это и привело к переговорам об отсрочке и сокращении зарплаты футболистов с момента начала пандемии.

К тому же, по информации испанского издания COPE, каталонскому клубу пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплату за полгода своим игрокам. «Барса» не заплатила им ни в декабре, ни в январе, пообещав погасить задолженность в феврале.

Руководство сине-гранатовых до сих пор должно другим клубам 126 млн евро за трансферные сделки, которые были осуществлены в последние годы. Например, «Барселона» должна 29 млн евро «Ливерпулю» за подписание Филиппе Коутиньо, 16 млн евро «Аяксу» за Френки де Йонга, 10 млн «Бордо» за Малкома, 21 млн евро «Гремио» за Артура и 11 млн евро «Баварии» за Артуро Видаля. Последние трое уже не выступают за каталонский клуб, а каждый долг требует оплаты до 30 июня этого года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2343a346f71c3a4b431" data-vnd="d2343a346f71c3a4b431" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2343a346f71c3a4b431" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как клуб пытается решить проблему?

«Барселона» завершила сезон-2019/2020 с чистой задолженностью в 488 млн евро. Клуб надеется отсрочить эти выплаты как минимум до 30 июня текущего года. Некоторые кредиторы согласились на эту отсрочку, в то время как клуб продолжает вести переговоры с другими кредиторами по поводу их графика платежей.

Несмотря на ухудшение экономической составляющей клуба, «Барселона» сумела завершить сезон-2019/2020 с самым высоким доходом, показатель которого составляет 715,1 млн евро.

Так утверждает международная консалтинговая компания Deloitte. Следом за каталонским клубом идут мадридский «Реал» (714,9 млн), «Бавария» (634,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (580,4 млн) и «Ливерпуль» (558,6 млн).

Помимо этого, руководство «Барселоны» надеялось, что сможет рассчитывать на возвращение болельщиков в этом сезоне, а продажа билетов, по их мнению, должна была стать большой частью финансового восстановления клуба.

Ожидалось, что возвращение болельщиков на «Камп Ноу» принесло бы в этом сезоне каталонскому клубу 56 млн евро, причём клуб ожидал, что их присутствие составит 25% от общей вместимости стадиона в феврале и 50% с мая.

Однако, дата возвращения болельщиков на «Камп Ноу» до сих пор неизвестна, поэтому план руководства «Барселоны» в ближайшее время не осуществится. Таким образом, клуб лишился основного потенциального потока доходов.

Огромную роль в дальнейшей жизни каталонского клуба сыграют выборы президента, которые из-за коронавируса были перенесены с 24 января на 7 марта. На эту должность после ухода Жозепа Бартомеу претендуют три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.