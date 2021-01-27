«Барселона» погрязла в долгах! Грозит ли ей банкротство?
Общий долг европейского
Общий долг европейского
«Барселона» на официальном сайте опубликовала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около 730 млн евро, а вся сумма задолженностей
Самая большая часть расходов клуба приходится на фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета. В «Барселоне» сильно обеспокоены ситуацией с контрактами игроков. Именно это и привело к переговорам об отсрочке и сокращении зарплаты футболистов с момента начала пандемии.
К тому же, по информации испанского издания COPE, каталонскому клубу пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплату за полгода своим игрокам. «Барса» не заплатила им ни в декабре, ни в январе, пообещав погасить задолженность в феврале.
Руководство
«Барселона» завершила сезон-2019/2020 с чистой задолженностью в 488 млн евро. Клуб надеется отсрочить эти выплаты как минимум до 30 июня текущего года. Некоторые кредиторы согласились на эту отсрочку, в то время как клуб продолжает вести переговоры с другими кредиторами по поводу их графика платежей.
Так утверждает международная консалтинговая компания Deloitte. Следом за каталонским клубом идут мадридский «Реал» (714,9 млн), «Бавария» (634,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (580,4 млн) и «Ливерпуль» (558,6 млн).
Помимо этого, руководство «Барселоны» надеялось, что сможет рассчитывать на возвращение болельщиков в этом сезоне, а продажа билетов, по их мнению, должна была стать большой частью финансового восстановления клуба.
Ожидалось, что возвращение болельщиков на «Камп Ноу» принесло бы в этом сезоне каталонскому клубу 56 млн евро, причём клуб ожидал, что их присутствие составит 25% от общей вместимости стадиона в феврале и 50% с мая.
Однако, дата возвращения болельщиков на «Камп Ноу» до сих пор неизвестна, поэтому план руководства «Барселоны» в ближайшее время не осуществится. Таким образом, клуб лишился основного потенциального потока доходов.
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Дмитрий Росип