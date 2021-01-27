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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» вырвал победу в матче с «Миланом» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче четвертьфинала Кубка Италии «Интер» встречался с «Миланом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой «Интера» со счётом 2:1.

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Источник: Reuters

На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В концовке первого тайма между Ибрагимовичем и форвардом «Интера» Ромелу Лукаку возник конфликт, в результате которого оба игрока получили жёлтые карточки. Во втором тайме, на 58-й минуте, Ибрагимович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 71-й минуте Лукаку успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. В компенсированное время встречи полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступления в турнире.

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