«Интер» вырвал победу в матче с «Миланом» и вышел в полуфинал Кубка Италии

На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В концовке первого тайма между Ибрагимовичем и форвардом «Интера» Ромелу Лукаку возник конфликт, в результате которого оба игрока получили жёлтые карточки. Во втором тайме, на 58-й минуте, Ибрагимович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 71-й минуте Лукаку успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. В компенсированное время встречи полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступления в турнире.