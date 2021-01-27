«Новые испытания и возможности». Cпециалист оценил переход казахстанских игроков в клубы РПЛ
Он видит в этом плюсы для сборной.
Он видит в этом плюсы для сборной.
Переход казахстанских футболистов в клубы российской
«Приятно, что наши ребята сейчас востребованы в российском чемпионате. Я думаю, для них это новые испытания и возможности. Думаю, в будущем, в играх сборной, этот опыт, полученный в РПЛ, поможет им. Это хорошая тенденция.
Самое главное — показать себя, свой уровень и быть на хорошем счету. Я считаю, никогда не поздно уезжать за рубеж. Лучше воспользоваться моментом, который появился у ребят сейчас. Ничего страшного не вижу. Сейчас много футболистов в возрасте «за 30″, показывающих хорошие результаты, движение и функциональную готовность. Игроки сейчас более профессионально относятся к делу, держат себя в тонусе, поэтому могут долго демонстрировать хороший уровень», — заявил Есмагамбетов.
Абат Аймбетов и Максим Федин находятся на стадии переговоров с «Уралом», в составе которого отправились на сборы в ОАЭ. А Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, последним клубом которых в Казахстане была «Астана», перешли в волгоградский «Ротор».