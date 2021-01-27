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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Новые испытания и возможности». Cпециалист оценил переход казахстанских игроков в клубы РПЛ

Он видит в этом плюсы для сборной.

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Источник: РИА "Новости"

Переход казахстанских футболистов в клубы российской премьер-лиги принесет пользу нашей национальной команде, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, что они вовремя уехали в Россию и за счет этого могут проявить себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Приятно, что наши ребята сейчас востребованы в российском чемпионате. Я думаю, для них это новые испытания и возможности. Думаю, в будущем, в играх сборной, этот опыт, полученный в РПЛ, поможет им. Это хорошая тенденция.

Самое главное — показать себя, свой уровень и быть на хорошем счету. Я считаю, никогда не поздно уезжать за рубеж. Лучше воспользоваться моментом, который появился у ребят сейчас. Ничего страшного не вижу. Сейчас много футболистов в возрасте «за 30″, показывающих хорошие результаты, движение и функциональную готовность. Игроки сейчас более профессионально относятся к делу, держат себя в тонусе, поэтому могут долго демонстрировать хороший уровень», — заявил Есмагамбетов.

Абат Аймбетов и Максим Федин находятся на стадии переговоров с «Уралом», в составе которого отправились на сборы в ОАЭ. А Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, последним клубом которых в Казахстане была «Астана», перешли в волгоградский «Ротор».

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