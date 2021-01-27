«Новые испытания и возможности». Cпециалист оценил переход казахстанских игроков в клубы РПЛ

Переход казахстанских футболистов в клубы российской премьер-лиги принесет пользу нашей национальной команде, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, что они вовремя уехали в Россию и за счет этого могут проявить себя.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2343a346f71c3a4b431" data-vnd="d2343a346f71c3a4b431" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2343a346f71c3a4b431" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Приятно, что наши ребята сейчас востребованы в российском чемпионате. Я думаю, для них это новые испытания и возможности. Думаю, в будущем, в играх сборной, этот опыт, полученный в РПЛ, поможет им. Это хорошая тенденция.

Самое главное — показать себя, свой уровень и быть на хорошем счету. Я считаю, никогда не поздно уезжать за рубеж. Лучше воспользоваться моментом, который появился у ребят сейчас. Ничего страшного не вижу. Сейчас много футболистов в возрасте «за 30″, показывающих хорошие результаты, движение и функциональную готовность. Игроки сейчас более профессионально относятся к делу, держат себя в тонусе, поэтому могут долго демонстрировать хороший уровень», — заявил Есмагамбетов.