Клуб КПЛ подпишет суперталанта из Кыргызстана
Ему всего 20 лет.
Ему всего 20 лет.
20-летний голкипер «Дордоя» Эржан Токотаев прибыл в расположение «Атырау», сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.
Отмечается, что в Кыргызстане Токотаев считается одним из самых перспективных футболистов, в прошлом году он был признан главным открытием сезона и претендовал на приз лучшему игроку чемпионата.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 150 тысяч евро.
По итогам сезона-2020 «Атырау» вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.