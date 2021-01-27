Клуб КПЛ подпишет суперталанта из Кыргызстана

20-летний голкипер «Дордоя» Эржан Токотаев прибыл в расположение «Атырау», сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

Отмечается, что в Кыргызстане Токотаев считается одним из самых перспективных футболистов, в прошлом году он был признан главным открытием сезона и претендовал на приз лучшему игроку чемпионата.