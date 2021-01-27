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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подпишет суперталанта из Кыргызстана

Ему всего 20 лет.

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20-летний голкипер «Дордоя» Эржан Токотаев прибыл в расположение «Атырау», сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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Отмечается, что в Кыргызстане Токотаев считается одним из самых перспективных футболистов, в прошлом году он был признан главным открытием сезона и претендовал на приз лучшему игроку чемпионата.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 150 тысяч евро.

По итогам сезона-2020 «Атырау» вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.

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