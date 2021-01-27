Блеклый сезон и доверие Шпилевского. Что ждет молодого игрока «Кайрата» в КПЛ-2021?

Полузащитник «Кайрата» Султанбек Астанов провел два сезона в премьер-лиге и готовится с клубом к КПЛ-2021. Корреспондент Vesti.kz размышляет над тем, сможет ли молодой казахстанец выдержать конкуренцию, и какой сценарий возможен в его карьере.

21-летний футболист выходит из возраста подающего надежды и уже должен проявлять себя по-взрослому. В предыдущем сезоне он провел 11 матчей в КПЛ, но чем-либо примечательным за 355 минут на поле не отметился.

В 2019 году Астанов был ярче самого себя образца 2020. Тогда молодой игрок «Кайрата» оправдал доверие Алексея Шпилевского. На его счету было десять игр в премьер-лиге и две в Кубке Казахстана. В обоих турнирах он забил по одному мячу и в целом смотрелся поинтереснее, сделав в КПЛ также четыре ассиста.

Команда Кайрат

Безусловно, бороться за место в составе «Кайрата», где не нашлось места даже Еркебулану Сейдахмету и Еркебулану Тунгышбаеву, непросто. Сейдахмет в итоге выбрал вариант с арендой, но, проведя часть сезона-2020 в «Жетысу», не убедил в своей состоятельности никого. Тунгышбаев продолжал полировать скамейку и теперь оба игрока оказались вне обоймы на зарубежном сборе алматинцев.

Астанов пока не растерял кредит доверия и вполне подходит на роль сменщика и игрока ротации. Но через год-два такой расклад уже скорее всего перестанет устраивать футболиста.

Если не претендовать на попадание в состав и ментально оставаться сменщиком, то назреет вопрос о смене клуба на менее амбициозный. В 2020 году Астанов померк даже на фоне других молодых игроков «Кайрата», например, Данияра Усенова и Адама Адахаджиева, сыгравших немногим меньше него. Даже 20-летний Андрей Ульшин, который дважды вышел на поле, запомнился болельщикам голом в ворота «Кызыл-Жар СК», благодаря смелому не по годам решению исполнить штрафной.

В основном составе на позициях Астанова выступали Гулжигит Алыкулов, Конрад Вжесиньски и Айбол Абикен. Вжесиньски, продемонстрировав неплохие показатели — три гола и один ассист в одиннадцати матчах, покинул «Кайрат» после истечения контракта, Алыкулов и Абикен остались. Добавился еще Штрели Мамба, который может сыграть как на позиции центрфорварда, так и на обоих флангах атаки. Таким образом, нет предпосылок к тому, что Астанову уготовано место в основе. В 2020 году так и не смог найти свою игру, найдет ли в 2021 — остается только гадать.