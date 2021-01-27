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19:42 (мск), источник: ТАСС

Кокорин заявил, что постарается принести трофеи «Фиорентине»

ТАСС, 27 января. Российский нападающий Александр Кокорин постарается своей игрой принести трофеи итальянскому футбольному клубу «Фиорентина». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака». Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщается.

«Рад здесь находиться, — сказал Кокорин. — Постараюсь показать мои лучшие качества, принести много побед “Фиорентине” и завоевать трофеи. “Фиорентина” для меня большой клуб, о котором я слышал, когда был маленьким. Это хороший вызов, повторюсь, что очень рад быть здесь».

«Моя мечта как футболиста — приносить пользу своей игрой, радовать болельщиков, постараться помочь “Фиорентине” подниматься как можно выше в турнирной таблице и завоевывать трофеи», — добавил он.

Ранее об игре Кокорина в СМИ положительно отзывались бывший тренер сборной России Фабио Капелло и бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини, под руководством которых выступал россиянин.

«И здесь, и в России много писали о том, что Капелло и Манчини сыграли большую роль в трансфере. Здесь посоветоваться с ними — привилегия. Лучшие характеристики могли дать люди, которые работали здесь. Я очень благодарен им, мы с ними на связи», — заключил россиянин.

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