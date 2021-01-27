Кокорин подтвердил, что его контракт с «Фиорентиной» рассчитан на 3,5 года

В среду «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака». Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщался. Ранее в ряде СМИ была информация, что его соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Фиорентина» предложила мне такой же контракт, какой был в предыдущей команде. Он рассчитан на три с половиной года, — сказал Кокорин.