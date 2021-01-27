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19:55 (мск), источник: ТАСС

Кокорин подтвердил, что его контракт с «Фиорентиной» рассчитан на 3,5 года

ТАСС, 27 января. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин подтвердил, что его контракт с итальянским футбольным клубом рассчитан на 3,5 года. Об этом Кокорин сообщил на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака». Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщался. Ранее в ряде СМИ была информация, что его соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Фиорентина» предложила мне такой же контракт, какой был в предыдущей команде. Он рассчитан на три с половиной года, — сказал Кокорин.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. Также он представлял московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Сочи» и «Анжи», в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. В составе «Зенита» становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

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