«Ордабасы» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана
Перед этим он вел переговоры с другим клубом КПЛ.
Перед этим он вел переговоры с другим клубом КПЛ.
34-летний вратарь Владимир Плотников решил остаться в «Ордабасы», подписав новое соглашение с клубом, передает
В КПЛ-2020 он провел за шымкентский клуб 12 матчей, в которых пропустил 13 голов.
При этом в текущее межсезонье голкипер вел переговоры с «Шахтером», который покинули вратари Давид Юрченко и Егор Цуприков.
Ранее Плотников также выступал за «Кайрат».
В прошлом году неоднократно вызывался в сборную Казахстана бывшим тренером Михалом Билеком.