«Ордабасы» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана

34-летний вратарь Владимир Плотников решил остаться в «Ордабасы», подписав новое соглашение с клубом, передает Meta-ratings. kz.

Команда Ордабасы

В КПЛ-2020 он провел за шымкентский клуб 12 матчей, в которых пропустил 13 голов.

При этом в текущее межсезонье голкипер вел переговоры с «Шахтером», который покинули вратари Давид Юрченко и Егор Цуприков.

Ранее Плотников также выступал за «Кайрат».