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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана

Перед этим он вел переговоры с другим клубом КПЛ.

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34-летний вратарь Владимир Плотников решил остаться в «Ордабасы», подписав новое соглашение с клубом, передает Meta-ratings.kz.

Команда
Ордабасы

В КПЛ-2020 он провел за шымкентский клуб 12 матчей, в которых пропустил 13 голов.

При этом в текущее межсезонье голкипер вел переговоры с «Шахтером», который покинули вратари Давид Юрченко и Егор Цуприков.

Ранее Плотников также выступал за «Кайрат».

В прошлом году неоднократно вызывался в сборную Казахстана бывшим тренером Михалом Билеком.

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