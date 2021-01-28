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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал, почему принял решение перейти в европейский клуб в 29 лет.

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— Почему вы уехали за границу только сейчас, а не раньше?

— Так получалось. У меня были хорошие тренеры, проводил хорошие сезоны. А я находился в команде, которая постоянно играла в Европе. Надеялся, что проявлю себя в Европе, играя за российский клуб. Но жизненные ситуации бывают разные. Все так совпало, что нужно было переехать сюда. Плюс на меня вышла отличная команда.

26 января Александр Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину». В новой команде он взял 91-й номер.

29-летний нападающий также выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи».

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