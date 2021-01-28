Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время
— Почему вы уехали за границу только сейчас, а не раньше?
— Так получалось. У меня были хорошие тренеры, проводил хорошие сезоны. А я находился в команде, которая постоянно играла в Европе. Надеялся, что проявлю себя в Европе, играя за российский клуб. Но жизненные ситуации бывают разные. Все так совпало, что нужно было переехать сюда. Плюс на меня вышла отличная команда.
26 января Александр Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину». В новой команде он взял 91-й номер.
29-летний нападающий также выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи».