Вылетел из КПЛ, раскрыл Аймбетова и провел сезон на родине. Как новый наставник «Ордабасы» из Беларуси работал в Казахстане

Белорусский специалист Александр Седнев, возглавивший «Ордабасы», спустя год вернулся в Казахстан. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как он работал в нашей стране и чего в сезоне-2020 добился на родине.

В 2018 году Седнев работал в тренерском штабе «Актобе», помогая Владимиру Муханову. Западноказахстанцы тогда заняли седьмое место из 12-ти. В 2019 Седнев сам возглавил «Актобе». Клуб начал сезон с «-12» очков за долги перед бывшими игроками. Седневу предстояло работать с клубом весьма скромными финансовыми возможностями и подбором игроков.

Предсказуемо «Актобе» вел борьбу за выживание. Но «красно-белым» не удалось решить задачу по сохранению прописки в премьер-лиге. Под руководством белоруса западноказахстанцы провели 33 матча, в которых одержали семь побед, шесть свели вничью и 20 проиграли. Команда забила 35 голов и 75 пропустила. К слову, даже если бы актюбинцев не лишили 12 очков, то все равно они вылетели бы в первую лигу. Расположившийся перед ними «Атырау» набрал 26 баллов.

Команда Ордабасы

Стоит отметить, что «Актобе» сумел обыграть по два раза «Атырау», «Иртыш» и «Кайсар», а также победил «Шахтер». Единственным позитивным моментом в результатах «Актобе» в 2019 году стала игра Абата Аймбетова. Казахстанец сполна оправдал доверие Седнева, забив 16 мячей и став лучшим среди местных футболистов в КПЛ. До этого результативность Аймбетова была гораздо ниже.

Сам Седнев вернулся на родину, где принял брестский «Рух», взяв к себе в штаб казахстанца Андрея Ферапонтова. 44-летний специалист был тренером по физподготовке. Теперь он будет работать с белорусом в «Ордабасы».

При Седневе «Рух» занял восьмое место из 16-ти в чемпионате Беларуси. Клуб набрал 44 очка (11 побед, 11 ничьих и восемь поражений). Под его руководством выступал полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев, который в 26-ти играх забил восемь голов, что на один меньше, чем у лучшего бомбардира клуба Всеволода Садовского.

До Казахстана белорус работал на родине в «Белшине», минском «Динамо», «Днепре» из Могилева, а также Седнев входил в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.

Отметим, что до прихода в в шымкентский клуб этим тренером, по информации белорусских СМИ, интересовались в борисовском БАТЭ и в нескольких клубах КПЛ.