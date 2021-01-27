Солигорский «Шахтер» проиграл «Краснодару» на сборе в ОАЭ
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» потерпели третье поражение на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» потерпели третье поражение на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Дубае белорусская команда с результатом 0:3 уступила российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.
Вчера подопечные Романа Григорчука выиграли у клуба из ОАЭ «Лива» — 4:0, а ранее с одинаковым счетом 0:2 уступили серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» и чемпиону России «Зениту» из
Свой следующий контрольный матч белорусский чемпион проведет с победителем латвийского первенства «Ригой», а на 6 февраля у «Шахтера» намечен спарринг с московским «Спартаком».