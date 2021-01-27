Солигорский «Шахтер» проиграл «Краснодару» на сборе в ОАЭ

Сегодня в Дубае белорусская команда с результатом 0:3 уступила российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Вчера подопечные Романа Григорчука выиграли у клуба из ОАЭ «Лива» — 4:0, а ранее с одинаковым счетом 0:2 уступили серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» и чемпиону России «Зениту» из Санкт-Петербурга.