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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Контракт даже лучше, чем в “Кайрате”». Вжесиньски получил предложение от участника африканской Лиги чемпионов

У этого клуба богатый владелец.

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Польский полузащитник Конрад Вжесиньски после ухода из алматинского «Кайрата» может продолжить карьеру в Судане. Как сообщает meczyki.pl, игроку поступило предложение от «Аль-Меррейха».

Команда
Кайрат

Этот футбольный клуб расположен в городе Омдурман, крупнейшем городе страны, и является одним из старейших клубов Африки. 16-кратный чемпион Судана, он имеет богатого владельца и выступает в Лиге чемпионов Африки. Пока переговоры с Вжесиньски еще продолжаются.

«Вероятно, он отклонил бы предложение “Аль-Меррейха”, если бы не очень хорошие финансовые условия. Контракт даже лучше, чем в “Кайрате”, а казахи хорошо платили. Конечно, в контракте есть щедрый подписной бонус. Он не мог рассчитывать на такие деньги в Польше. Особенно во время пандемии, когда клубы пытаются экономить. Полузащитник раздумывает, принимать ли вызов, ведь направление экзотическое, а у него недавно родился второй ребенок. Если он согласится, то, скорее всего, подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на год», — пишет СМИ.

Напомним, Вжесиньски присоединился к «Кайрату» в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб он сыграл 43 матча, в которых отличился шесть раз и отдал 11 ассистов. С алматинским клубом в КПЛ-2020 он стал чемпионом Казахстана.

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