«Контракт даже лучше, чем в “Кайрате”». Вжесиньски получил предложение от участника африканской Лиги чемпионов

«Вероятно, он отклонил бы предложение “Аль-Меррейха”, если бы не очень хорошие финансовые условия. Контракт даже лучше, чем в “Кайрате”, а казахи хорошо платили. Конечно, в контракте есть щедрый подписной бонус. Он не мог рассчитывать на такие деньги в Польше. Особенно во время пандемии, когда клубы пытаются экономить. Полузащитник раздумывает, принимать ли вызов, ведь направление экзотическое, а у него недавно родился второй ребенок. Если он согласится, то, скорее всего, подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на год», — пишет СМИ.