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21:24 (мск), источник: ТАСС

Гол Миранчука в меньшинстве вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии

ТАСС, 27 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу против «Лацио».

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Источник: Reuters

В составе победителей мячи забили Берат Джимсити (7-я минута), Руслан Малиновский (37) и Алексей Миранчук (57), у проигравших отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34). На 53-й минуте матча защитник хозяев Хосе Паломино получил прямую красную карточку и покинул поле, форвард «Аталанты» Дуван Сапата на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник сборной России Миранчук забил четвертый гол за итальянский клуб, в составе которого он выступает с сентября. Он вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

«Аталанта» в полуфинале турнира сыграет с победителем матча между «Наполи» и «Специей», который пройдет в четверг. Позднее в среду в другом четвертьфинале встретятся «Ювентус» и СПАЛ.

«Аталанта» один раз становилась победителем Кубка Италии (1963), трижды клуб играл в финальном матче (1987, 1996, 2019). Финал состоится 19 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

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