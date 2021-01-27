Гол Миранчука в меньшинстве вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
ТАСС, 27 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу против «Лацио».
ТАСС, 27 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу против «Лацио».
В составе победителей мячи забили Берат Джимсити (7-я минута), Руслан Малиновский (37) и Алексей Миранчук (57), у проигравших отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34). На 53-й минуте матча защитник хозяев Хосе Паломино получил прямую красную карточку и покинул поле, форвард «Аталанты» Дуван Сапата на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.
Полузащитник сборной России Миранчук забил четвертый гол за итальянский клуб, в составе которого он выступает с сентября. Он вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
«Аталанта» в полуфинале турнира сыграет с победителем матча между «Наполи» и «Специей», который пройдет в четверг. Позднее в среду в другом четвертьфинале встретятся «Ювентус» и СПАЛ.
«Аталанта» один раз становилась победителем Кубка Италии (1963), трижды клуб играл в финальном матче (1987, 1996, 2019). Финал состоится 19 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».