«Челси» сыграл вничью в первом матче после смены тренера

Встреча прошла в среду, 27 января, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Челси» имеет в активе 30 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» 23 очка, клуб находится на 13-й позиции.