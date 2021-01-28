Дебют Тухеля в АПЛ: «Челси» рекордно много владел мячом и пасовал, но так и не забил «Вулвз» — нули

Томас Тухель провел первую тренировку в «Челси» во вторник вечером — а уже в среду дебютировал в АПЛ. Соперник — колючий «Вулверхэмптон», которому лондонцы проиграли в первом круге 1:2. Тогда — в середине декабря — только начинался кошмарный период, закончившийся увольнением Лэмпарда. Теперь — новый старт с новым тренером.

«Челси» выглядел посвежевшим, колоссально много владел мячом и много атаковал, но забить все-таки не смог — 0:0.

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• «Челси» искал замену Лэмпарду в Германии в том числе из-за Вернера и Хавертца, которые провалили первые полгода в Англии. Фрэнка часто упрекали в том, что он неправильно использует звездных немцев: Тимо вроде бы должен играть центрфорварда, а не левого вингера, а Хавертц — десятку, а не восьмерку. Поэтому было очень интересно, что в дебютном матче придумает Тухель. Да и вообще — кого он выпустит в старте.

В итоге новый тренер доверился Хавертцу, а Вернера оставил в запасе. Кай вышел на позиции левой десятки в новой схеме (о ней — чуть ниже), провел все 90 минут, выглядел явно бодрее, чем в большинстве матчей при Лэмпарде, и даже несколько раз опасно пробил — удар головой уже в компенсированное ко второму тайму время мог вообще принести три очка, но игрок «Вулвз» отбил.

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Еще одно важное решение — Жоржиньо в старте, а Маунт в запасе. В этом сезоне Мэйсон стартовал в 17 матчах АПЛ из 19 — Лэмпард доверял воспитаннику больше, чем кому-либо другому. Возможно, сигнал от Тухеля, что Маунт ему не так сильно нужен, но есть и вторая версия: Мэйсон в этом году еще вообще не отдыхал и начинал оба кубковых матча, в том числе против «Лутона» в воскресенье. Впрочем, сам Маунт показал, что вряд ли собирается долго тосковать по любимому тренеру: вышел за десять минут до конца и неплохо взбодрил нападение.

• При построении атак Тухель решил использовать 3−4−2−1 — с этой схемой Антонио Конте выиграл АПЛ-2016/17. Лэмпард периодически играл в три защитника в прошлом сезоне, но в этом почти не отходил от 4−3−3 или 4−2−3−1 — с тройкой сзади «Челси» выходил только против «МЮ» (0:0) в октябре.

Новая схема вроде бы подошла Хавертцу (чаще получал мяч, больше перемещался и получил больше пространства) и Хадсону-Одои (напоминал Виктора Мозеса), но Тухель наверняка на этом не остановится и будет экспериментировать дальше.

• По статистике «Челси» вчистую обыграл «Вулверхэмптон»: владение — 78% на 22%, удары — 15:4 (в створ — 5:0, но у гостей была перекладина), точность пасов — 92% против 71%.

78% владения и 820 точных пасов — вообще рекорд для тренера в дебютном матче в АПЛ с сезона-2003/04, когда начались подобные подсчеты.

Но не все так просто. Во-первых, стопроцентных моментов и отрезков полноценного доминирования у «Челси» не было. Во-вторых, команда Нуну Эшпириту Санту образцово защищалась и несколько раз неплохо убегала в контратаки — например, в ту самую перекладину после выхода один на один с Менди попал Педру Нету.

• Показательно, что оба тренера остались довольны. Санту несколько раз похвалил свою оборону, а Тухель отметил, что такая игра после одной тренировки — супер.

«Во втором тайме мы прибавляли от минуты к минуте, — сказал немец. — Я очень доволен игрой. К сожалению, мы не смогли забить, но если продолжим играть так же, результат придет.

Это немного напомнило наши игры в Дортмунде. Вчера у нас была очень хорошая тренировка: 21 парень, все полностью проснулись, чтобы попытаться сделать то, что мы делаем — тактически, структурно. Где ускорить игру, как защищаться. Я не ожидал такого уровня после одной тренировки и двух встреч — отсюда хорошее предчувствие на будущее.