Дебют Тухеля в АПЛ: «Челси» рекордно много владел мячом и пасовал, но так и не забил «Вулвз» — нули
Хавертц — в старте, Маунт — в запасе.
Хавертц — в старте, Маунт — в запасе.
Томас Тухель провел первую тренировку в «Челси» во вторник вечером — а уже в среду дебютировал в АПЛ. Соперник — колючий «Вулверхэмптон», которому лондонцы проиграли в первом круге 1:2. Тогда — в середине декабря — только начинался кошмарный период, закончившийся увольнением Лэмпарда. Теперь — новый старт с новым тренером.
«Челси» выглядел посвежевшим, колоссально много владел мячом и много атаковал, но забить
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В итоге новый тренер доверился Хавертцу, а Вернера оставил в запасе. Кай вышел на позиции левой десятки в новой схеме (о ней — чуть ниже), провел все 90 минут, выглядел явно бодрее, чем в большинстве матчей при Лэмпарде, и даже несколько раз опасно пробил — удар головой уже в компенсированное ко второму тайму время мог вообще принести три очка, но игрок «Вулвз» отбил.
Еще одно важное решение — Жоржиньо в старте, а Маунт в запасе. В этом сезоне Мэйсон стартовал в 17 матчах АПЛ из 19 — Лэмпард доверял воспитаннику больше, чем
• При построении атак Тухель решил использовать 3−4−2−1 — с этой схемой Антонио Конте выиграл АПЛ-2016/17. Лэмпард периодически играл в три защитника в прошлом сезоне, но в этом почти не отходил от 4−3−3 или 4−2−3−1 — с тройкой сзади «Челси» выходил только против «МЮ» (0:0) в октябре.
Новая схема вроде бы подошла Хавертцу (чаще получал мяч, больше перемещался и получил больше пространства) и
• По статистике «Челси» вчистую обыграл «Вулверхэмптон»: владение — 78% на 22%, удары — 15:4 (в створ — 5:0, но у гостей была перекладина), точность пасов — 92% против 71%.
Но не все так просто.
• Показательно, что оба тренера остались довольны. Санту несколько раз похвалил свою оборону, а Тухель отметил, что такая игра после одной тренировки — супер.
«Во втором тайме мы прибавляли от минуты к минуте, — сказал немец. — Я очень доволен игрой. К сожалению, мы не смогли забить, но если продолжим играть так же, результат придет.
Это немного напомнило наши игры в Дортмунде. Вчера у нас была очень хорошая тренировка: 21 парень, все полностью проснулись, чтобы попытаться сделать то, что мы делаем — тактически, структурно. Где ускорить игру, как защищаться. Я не ожидал такого уровня после одной тренировки и двух встреч — отсюда хорошее предчувствие на будущее.
Дальше у «Челси» еще один домашний матч — в воскресенье против «Бернли». У Тухеля только три дня на подготовку, но придется