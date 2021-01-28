«Манчестер Юнайтед» дома проиграл худшей команде АПЛ

Встреча прошла в среду, 27 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кин Брайан и Оливер Берк. У манкунианцев отличился Харри Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 40 очков и находится на второй позиции в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» остается худшей командой АПЛ и с восемью очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.