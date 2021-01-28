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01:28 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 27 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Хамеса Родригеса гости ответили точным ударом Юри Тилеманса.

«Лестер» имеет в активе 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эвертон» набрал 33 очка и находится на седьмой позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эвертон» в следующем туре 30 января на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». «Лестер» днем позже дома примет «Лидс».

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Эвертон
1:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
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