«Лестер» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

Встреча прошла в среду, 27 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Хамеса Родригеса гости ответили точным ударом Юри Тилеманса.

«Лестер» имеет в активе 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эвертон» набрал 33 очка и находится на седьмой позиции.

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