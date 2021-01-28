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11:40 (мск), источник: Sports.Ru

Эдегор был оскорблен невыходом на поле против «Алькояно» и незамедлительно попросил уйти из «Реала»

Мартин Эдегор твердо решил покинуть «Реал Мадрид» на прошлой неделе, сообщил Хосе Луис Санчес из El Chiringuito.

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Источник: AFP 2020

В прошлый вторник он узнал, что не был включен в заявку на матч с «Алькояно» в Кубке Испании.

Норвежец попросил клуб немедленно отпустить его.

В этом слухе могла быть доля правды — первые сообщения о намерении Мартина уйти появились через пару часов после того, как был опубликован список состава.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Канонирам» придется заплатить 2,5 миллиона фунтов стерлингов, согласно The Times.

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