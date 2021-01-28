Эдегор был оскорблен невыходом на поле против «Алькояно» и незамедлительно попросил уйти из «Реала»
Мартин Эдегор твердо решил покинуть «Реал Мадрид» на прошлой неделе, сообщил Хосе Луис Санчес из El Chiringuito.
Мартин Эдегор твердо решил покинуть «Реал Мадрид» на прошлой неделе, сообщил Хосе Луис Санчес из El Chiringuito.
В прошлый вторник он узнал, что не был включен в заявку на матч с «Алькояно» в Кубке Испании.
Норвежец попросил клуб немедленно отпустить его.
В этом слухе могла быть доля правды — первые сообщения о намерении Мартина уйти появились через пару часов после того, как был опубликован список состава.
«Канонирам» придется заплатить 2,5 миллиона фунтов стерлингов, согласно The Times.