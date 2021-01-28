Низкие оценки за решающий гол. Итальянские СМИ издеваются над Миранчуком?

В прошедший вторник наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини исполнилось 63 года. В среду команда подарила ему выход в ½ финала Кубка Италии (за последние пять лет это третий полуфинал «Аталанты»). А решающий гол в ворота «Лацио» забил наш Алексей Миранчук. Но если вы думаете, что итальянские СМИ высоко его за это оценили, то заблуждаетесь.

Скажу честно, что довольно редко приходится сталкиваться в итальянских СМИ с оценкой 6,0 игроку, который забивает решающий гол в матче и выводит свою команду в следующий раунд того или иного турнира. Но именно это и случилось с Миранчуком после матча с «Лацио». Ведущее спортивное издание страны и ведущая газета Бергамо оценили Алексея именно столь низким баллом.

Гол спас оценку

Вот комментарий La Gazzetta dello Sport: «Ок, если надо забить гол, то Алексей в нужном месте. Но по части интенсивности он словно рыба вне воды, и не только когда безуспешно преследует Ачерби в эпизоде, когда тот делает счет 2:1». L’Eco di Bergamo: «Ачерби больше тайма играл в роли атакующего полузащитника (голевая передача и гол), но русский был не в состоянии ограничить его активность в своей зоне ответственности. Игра Алексея в целом заслуживала неудовлетворительной оценки, но потом он хладнокровно забил гол, а команда выиграла…».

Сравним, какие оценки La Gazzetta dello Sport поставила другим игрокам. По 7,0 получили Джимсити, Ромеро, де Рон (он заменил Миранчука через пару минут после гола Алексея и сыграл всего полчаса) и Муриэль. 6,5 у Голлини, Пессины, Фройлера и Гозенса. 6,0 получили, как и Алексей, Меле, Толой, Малиновский (он сравнял счет) и Сапата. Худший игрок команды — заработавший красную карточку Паломино, которому поставили 5,0. L’Eco di Bergamo назвала лучшим в составе «Аталанты» автора первого гола Джимсити, которому поставили аж 8,5. У заменившего Миранчука де Рона — 7,5, как и у Ромеро с Пессиной и Фройлером. Худший балл в команде опять же у Паломино (5,0), а бледные 6,0 получили Голлини и Меле. У Малиновского — 6,5.

Не хватает интенсивности и наглости

Нет ли у итальянских журналистов какого-то предубеждения против Алексея: может, его сознательно гнобят здешние СМИ? С этим вопросом я обратился к Эудженио Соррентино — одному из самых авторитетных и опытных журналистов Бергамо.

— Так, может, Алексея специально зажимают в прессе? Вот вы, например, что поставили ему за матч против «Лацио»?

— Я поставил ему 6,5. Полбалла накинул за забитый гол, без него Алексей получил бы 6,0. Рискну предположить, что те коллеги, кто поставил ему 6,0 при решающем голе, без этого гола поставили бы игроку совсем низкий балл. Но не надо говорить о какой-то нелюбви и каком-то предубеждении! Этого точно нет, потому что Миранчук приехал в Бергамо в роли серьезного таланта, а встретили его у нас с большой симпатией.

— В чем же тогда дело?

— За коллег не скажу. Я же вижу, что Алексей пока явно не реализовывает свой большой потенциал: он умеет и обязан выделяться не отдельными всплесками, а смотреться стабильнее и активнее! Ему не хватает интенсивности в игре и злости в борьбе. Алексей почему-то играет слишком далеко от ворот, хотя на тот же матч с «Лацио» Гасперини выпустил его в роли второго нападающего. Обратите внимание, что Алексей ушел с поля через минуту после забитого гола: видимо, Гасперини все равно был не очень доволен в целом его игрой, так что даже гол ничего не изменил.

— Кое-кто ставит Алексею в вину тот факт, что он мог, но не стал мешать Ачерби, когда тот забивал второй гол. Что скажете?

— Не стал бы здесь винить Алексея, потому что ошибку до этого эпизода допустил не он, а перед Ачерби еще были и защитники. Но соглашусь, что для серии А немного странно: Миранчук просто бежал за игроком и не пытался вступить с ним в борьбу даже ценой фола и желтой карточки. Кстати, у Миранчука до сих пор, если не ошибаюсь, нет ни одного предупреждения, и это тоже говорит о том, что его редко можно увидеть в жестких стыках. Да, это не его сильная сторона. Да, от него никто не ждет постоянных подкатов и силовой борьбы. Но интенсивности и наглости Алексею явно не хватает. Надо прибавлять в этом! При этом по-прежнему считаю, что Миранчук — талантливый и многообещающий игрок, которому по силам играть стабильнее и ярче. И я ему этого искренне желаю!