«Кайрат» показал тренировку топ-новичка

Профессиональную карьеру начал в 2013 году в клубе «Хомбург», также выступал за «Геппинген», «Грюнбах», «Фрайберг», «Зандхаузен» и «Энерги» из Котбуса. Последней командой Мамбы был «Падерборн» из второй Бундеслиги, в которой он провел два сезона. Согласно данным Transfermarkt, «желто-черные» за этот трансфер заплатили 700 тысяч евро.