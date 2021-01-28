«Кайрат» показал тренировку топ-новичка
Футбольный клуб «Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал видео тренировки немецкого форварда конголезского происхождения Штрели Мамбы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал видео тренировки немецкого форварда конголезского происхождения Штрели Мамбы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Штрели готов ворваться в сезон», — говорится в подписи к видео.
Соглашение с 26-летним нападающим заключено на два года.
Профессиональную карьеру начал в 2013 году в клубе «Хомбург», также выступал за «Геппинген», «Грюнбах», «Фрайберг», «Зандхаузен» и «Энерги» из Котбуса. Последней командой Мамбы был «Падерборн» из второй Бундеслиги, в которой он провел два сезона. Согласно данным Transfermarkt, «желто-черные» за этот трансфер заплатили 700 тысяч евро.