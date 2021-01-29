«Ливерпуль» прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ в игре с «Тоттенхэмом»

Встреча прошла в четверг, 28 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане. У хозяев забитый мяч на счету Пьера-Эмиля Хейберга.

«Ливерпуль» прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ, набрал 37 очков и вышел на четвертое место. В активе «Тоттенхэма» на четыре очка меньше, клуб занимает шестую позицию.

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