Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.01
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Уэска
Футбол. Зарубежный
30.01
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
23Лучшие спортивные кадры 2020 года
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
09:02 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» стал соперником «Аталанты» в полуфинале Кубка Италии

ТАСС, 29 января. «Наполи» одержал победу над «Специей» со счетом 4:2 в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали (5-я минута), Ирвинг Лосано (20), Маттео Политано (30), Элиф Элмас (40). У проигравших отличились Эммануэль Гьяси (70) и Дженнаро Акампора (73).

В полуфинале соперником «Наполи» будет «Аталанта», в составе которой выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, в другом противостоянии ½ финала сойдутся «Интер» и «Ювентус». На стадии полуфинала команды сыграют в формате двухматчевого противостояния, первые встречи пройдут 3 февраля, ответные — 10 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Кубка Италии запланирован на 19 мая.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
«Вашингтон» без Ови. Отыгрались с 0:3, забили 5 голов за 9 минут
«Ливерпуль» прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ
Панарин хотел стать героем, но его затмил 18-летний канадец
Малкин догнал великого Лемье, но испортил праздник сам себе
Сауль Альварес и Сондерс договорились о бое за три титула
Василевский остановил Свечникова, но не «Каролину»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь