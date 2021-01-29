«Наполи» стал соперником «Аталанты» в полуфинале Кубка Италии
ТАСС, 29 января. «Наполи» одержал победу над «Специей» со счетом 4:2 в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу.
ТАСС, 29 января. «Наполи» одержал победу над «Специей» со счетом 4:2 в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали (5-я минута), Ирвинг Лосано (20), Маттео Политано (30), Элиф Элмас (40). У проигравших отличились Эммануэль Гьяси (70) и Дженнаро Акампора (73).
В полуфинале соперником «Наполи» будет «Аталанта», в составе которой выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, в другом противостоянии ½ финала сойдутся «Интер» и «Ювентус». На стадии полуфинала команды сыграют в формате двухматчевого противостояния, первые встречи пройдут 3 февраля, ответные — 10 февраля.
Финал Кубка Италии запланирован на 19 мая.