Мане обошёл Суареса в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» состоялся центральный матч 20-го тура английской
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» состоялся центральный матч 20-го тура английской
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:1.
Один из голов за «Ливерпуль» забил нападающий Садио Мане. Как сообщается в «твиттере» Football on BT Sport, этот мяч стал для него 70-м за «Ливерпуль» АПЛ. По этому показателю Мане обошёл
Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской