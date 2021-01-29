Мане обошёл Суареса в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ

Один из голов за «Ливерпуль» забил нападающий Садио Мане. Как сообщается в «твиттере» Football on BT Sport, этот мяч стал для него 70-м за «Ливерпуль» АПЛ. По этому показателю Мане обошёл экс-форварда клуба Луиса Суареса, у которого в активе 69 голов. Сенегалец поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». Больше всех за мерсисайдцев в АПЛ забил Робби Фаулер (128). Следом располагаются Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118)и Мохамед Салах (87).